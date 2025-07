Los 10 artistas imprescindibles de Sonorama Ribera

Sonorama Ribera vuelve un año más con más de 100 nombres en el cartel. En este entra un poco de todo, desde el indie nacional de Viva Suecia, pasando por el punk de Muguruza y terminando con el hip hop de Fernandocosta. El festival de Aranda de Duero tampoco se olvida de las propuestas internacionales, siendo este año los platos fuertes Franz Ferdinand y Supergrass.

Esta es nuestra selección de los 10 conciertos que no te puedes perder en el festival arandino, que se celebra del 6 al 10 de agosto y que siempre acaba siendo una de las citas musicales obligatorias de nuestro país. JENESAISPOP vuelve a ser medio oficial.

Fermín Muguruza

El icónico frontman repasará su extenso repertorio en Aranda de Duero, tanto en Kortatu como en solitario, y celebrará 40 años de carrera en un concierto lleno de ska, reggae y punk. El de Muguruza promete ser uno de los conciertos más reivindicativos de esta edición de Sonorama Ribera.

Supergrass

El britpop ha vuelto y con ello Supergrass, que celebran 30 años de su debut discográfico, ‘I Should Coco’. La banda de Oxford está tocando el álbum en su totalidad, además de una selección de éxitos adicionales para deleite de los fans. De esta forma, canciones como ‘Alright’ y ‘Caught By The Fuzz’ inundarán Aranda de la energía de los 90.

Carolina Durante

Con un Diego Ibáñez cada vez más recuperado de su lesión, el grupo madrileño continúa disfrutando del éxito de su tercer disco de estudio, ‘Elige Tu Propia Aventura‘. Podemos esperar uno de los conciertos más divertidos del festival gracias a temazos como ‘Joderse La Vida’ o ‘Tempo 2’, o a clásicos modernos como ‘Cayetano’ o ‘En Verano’.

Ginebras

Los conciertos de Ginebras son la explosión de color, bangers y humor de cualquier festival gracias a la naturalidad de sus integrantes y a la calidad de sus canciones, llenas de preocupaciones generacionales y estribillos memorables. En ‘¿Quién es Billie Max?‘, su último LP, el grupo formado en Madrid canta sobre ‘Alex Turner’ o ser un ‘Desastre de persona’.

Amaia

La autora de ‘Si abro los ojos no es real‘ es una de las artistas más queridas del país. En Bilbao BBK Live se vio que a sus fans no les importa esperar incondicionalmente en medio de una tormenta eléctrica, pero no es para menos. Los conciertos de Amaia están llenos de virtuosismo, risas y muchísima emoción. Una imprecindible de cualquier festival.

Barry B

Nacido en Aranda de Duero, Barry B es la última sensación en el plano de la música alternativa de nuestro país. Después del lanzamiento de su debut, ‘CHATO’, y del éxito de ‘Yo pensaba que me había tocado Dios’ junto a Carolina Durante, una de las mejores canciones del año pasado, Barriuso está preparado para dar uno de los shows mas eléctricos del festival.

Franz Ferdinand

La banda escocesa se encuentra en mitad de la gira de su último disco, ‘The Human Fear’, y sus conciertos siguen siendo un punto de encuentro para los amantes del rock y la adrenalina. Su repertorio de éxitos va desde ‘Take Me Out’ y ‘Do You Want To’ hasta ‘No You Girls’ y abarca más de 20 años de carrera.

Natalia Lacunza

La anticipación por el próximo disco de Natalia Lacunza es real. Los grandísimos adelantos de este, ‘Un Castigo’ y ‘Apego Feroz’, no faltarán en un setlist en el que se también se servirán los mayores éxitos de una carrera que está en su mejor momento. ‘nana triste’, ‘Cuestión de Suerte’ o ‘Muchas Cosas’ son solo algunos de ellos.

Javiera Mena

La cantante y productora chilena es un icono del pop electrónico y regresará a Sonorama para presentar su último disco, ‘Inmersión’. Su directo es tan bailable como emocionante y, gracias a temas como ‘Cámara Lenta’ o la más reciente ‘Mar de Coral’, promete ser una de las actuaciones más memorables del festival.

Arde Bogotá

El grupo murciano no falla en ser el concierto más multitudinario de todos los festivales a los que van. No va a ser distinto en Aranda de Duero. ‘Los Perros’, ‘La Salvación’ y la extensa ‘La Torre Picasso’ formarán parte de un concierto lleno de himnos y euforia.