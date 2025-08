10 joyas perdidas de Sonorama Ribera 2025

En un cartel encabezado por nombres como Franz Ferdinand, Viva Suecia, Supergrass, Fermín Muguruza o Amaia, ¿dónde caben nombres igualmente potentes como los de Ash, La La Love You o Arizona Baby? En este artículo repasamos las 10 joyas perdidas de la programación de Sonorama Ribera, que celebra su próxima edición la semana que viene, del 6 al 10 de agosto de 2025. Los bonos y bonos VIP siguen a la venta para esta edición de la que ya pueden consultarse también todos los horarios.

Ash

Aunque puede que no sea un reclamo internacional tan evidente como Franz Ferdinand, Ash es otra de esas bandas de indie-rock que dejaron su huella en la historia. En su caso, fue a mediados de los 90 cuando su furioso sonido de guitarras explotó con la publicación de su gran éxito, el icónico ‘Girl from Mars’. Ash publica nuevo disco en octubre, ‘Ad Astra’, liderado por los singles ‘Jump in the Line’ y ‘Give Me Back My World’.



- Publicidad -

Rufus T. Firefly

Sonorama Ribera es uno de los pocos festivales que acogerán este año la presentación de ‘Todas las cosas buenas‘, el excelente nuevo disco de Rufus T. Firefly. El grupo de Aranjuez, liderado por Victor Cabezuelo, ha vuelto a dar un paso de gigante en su carrera con su disco más colorido y pop y con canciones tan sumamente pegadizas como ‘La Plaza’.



Gara Durán

Gara Durán es una de esas voces emergentes que, tarde o temprano, deberían encabezar festivales. Sus colaboraciones con Barry B (‘El lago de mi pena’) o Ralphie Choo (‘Malaquita’) son incontestables, pero sus canciones propias son aún mejores: ‘Kryptonita‘ es claramente una de las mejores canciones del año para el que esto escribe.



- Publicidad -

Arizona Baby

El querido trío vallisoletano de rock acústico y folk-rock celebra este año el 15º aniversario de su aclamado disco ‘Second to None‘ (2010). En activo desde 2003, Arizona Baby dio mucho de qué hablar en las revistas especializadas en 2009 con ese disco, pero ha seguido explorando sus influencias americanas en trabajos tan interesantes como ‘Sonora’ (2018) o el reciente ‘Salvation’ (2023).



Nudozurdo

Muy esperado ha sido el regreso de Nudozurdo, que en 2024 publicaron ‘Clarividencia‘, su primer disco en 6 años. Grupo clave en el revival post-punk español, el grupo liderado por Leopoldo Mateos continúa practicando una fusión de post-punk, rock alternativo, shoegaze y krautrock que, unida a sus poéticas y oscuras letras, sigue sonando única.



- Publicidad -

Nena Daconte

Tras aparecer en el concierto de estadios de Lola Indigo, Nena Daconte sigue presentando por festivales su nuevo trabajo editado de forma independiente, ‘La Escafandra’, que incluye temas tan identificativos de Mai Meneses como ‘Maldita inocencia’. Muchos años después de ‘Tenía tanto que darte’ y ‘En qué estrella estará’, la música de Nena Daconte no pierde su personalidad.



Maestro Espada

Los hermanos Alex y Víctor Hernández, Maestro Espada, siguen presentando por festivales su aclamado debut nominado al Premio Ruido, en el que exploran la música tradicional murciana desde un prisma vanguardista. Una propuesta única como único es el sonido de joyas como ‘La despedía’ o la querida ‘Estrellica’.



pablopablo

Uno de los nombres emergentes que han despuntado en los últimos tiempos, bien por por sus colaboraciones con C. Tangana, Guitarricadelafuente o Amaia, bien por su trabajo en solitario, Pablo Drexler presentará en Sonorama su segundo disco, ‘Canciones en Mi‘, que le reafirman entre los innovadores del pop en español.



Cala Vento

Cala Vento traerá a Sonorama Ribera el Brindis Tour, la gira con el que dúo barcelonés celebra su décimo aniversario. Ojo: la gira actual de Cala Vento incluye las que serán sus últimas fechas en un tiempo, ya que el grupo se tomará a continuación un descanso «para pensar qué va a ser lo próximo».



La La Love You

De ninguna manera es una «joya perdida» una banda que ha escrito el himno indie de una generación, ‘El fin del mundo‘. Pero lo mejor es que su lista de éxitos ha seguido creciendo con ‘El principio de algo’, ‘Himno (para los que están jodidos)’ o ‘Que nada nos pare’. Uno de los conciertos en cualquier festi más cargados de exactamente eso: himnos.