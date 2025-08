Katy Perry reza por una fan que se desmaya en el escenario

La última parada del Lifetimes Tour en Detroit incluyó un momento tan dramático como conmovedor cuando una fan se desmayó delante de Katy Perry en el escenario. La cantante no solo mandó al equipo médico intervenir de inmediato, sino que también dedicó una oración a la fanática.

Todo ocurrió como parte del ritual en el que Perry sube a varias personas del público a cantar con ella la canción ‘The One That Got Away’. Justo antes de empezar la interpetación, la fan, llamada McKenna, se desplomó. Mientras una preocupadísima Katy Perry se sentaba a su lado, el recinto empezó a corear el nombre de la chica.

Al ser retirada del escenario, le dedicó una plegaria: «Rezamos por McKenna, para que vuelva más entera y más brillante que nunca, amén», lideró Perry. «A veces eres valiente, te subes al escenario y es abrumador. Entiendo esa sensación», continuó. Poco después, subida en una mariposa gigante, Perry aclaró que «McKenna se encuentra genial».

Esta misma semana, Katy Perry ha ocupado los titulares de la prensa rosa al ser vista teniendo una cena con el ex primer ministro canadiense, Justin Trudeau. A la vez, este fue visto en la sección VIP de uno de sus conciertos. Esta noticia llega tras la confirmación de su ruptura con Orlando Bloom, con el que mantenía una relación desde 2016.

Katy Perry stopped the show when a fan faints right in front of her until she was okay❤️ pic.twitter.com/JuqSBEHer2

— kanishk (@kaxishk) August 4, 2025