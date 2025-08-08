RFTW: Ethel Cain, Glass Animals, Saint Etienne, The Black Keys…

Hoy 8 de agosto la industria musical brinda nuevos lanzamientos largos de Ethel Cain, Amaarae, Jonas Brothers, Gunna, The Black Keys, Good Charlotte, Craig David, mgk (el artista antes conocido como Machine Gun Kelly) o Gordi. También hay nuevo EP de Deadmau5.

Además de los focus tracks de Ethel Cain (‘Dust Bowl’) y Amaarae (‘Kiss Me Thru the Phone’ con PinkPantheress), destacamos especialmente los nuevos singles de Glass Animals -en su propio género-, Rita Ora -en plan disco-, Ed Sheeran -en plan retro-, Laufey, Of Monsters and Men, Saint Etienne, Big Thief, Wolf Alice o el single de 10 minutazos y medio de Jens Lekman.

El plano internacional deja además nuevos lanzamientos de JID, The Lemonheads, la francesa Coline Rio, la banda debutante de rock The Prize, Flight Facilities, Casey Daniel (aka White Hinterland), keshi, el también galo Jul, Cass McCombs, Cut Copy, Disclosure con Anderson .Paak, Disco Lines, Jehnny Beth o Deftones.

En cuanto a cosecha nacional, Lola Indigo aparece en un single de El Malilla, Maximiliano Calvo invoca los ‘Años 70’, Abraham Mateo y Juan Magán buscan su canción del verano y Vicente Navarro versiona ‘El twist del autobús’ de Paco Clavel al piano.

‘Miércoles 2’, la serie, también deja música nueva hoy, y ojo porque incluye la voz de la ex cantante convertida en actriz Billie Piper, que interpreta uno de los personajes. El mes que viene, nuevo single de Lady Gaga para la citada ficción.