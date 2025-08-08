Animal Collective siguen molando, aunque ya no sean cool

Casi dos años después de publicar su sorprendentemente bueno último disco, ‘Isn’t It Now?‘, y el mismo año en que Panda Bear ha lanzado su aclamado último trabajo, ‘Sinister Grift‘, que pudimos ver en directo en marzo en Barcelona, Animal Collective han lanzado material nuevo en estos días intensos de verano. En concreto, dos singles sueltos, que quizá formen parte de un proyecto mayor, o quizá no.

Como mínimo, ambos temas muestran a Animal Collective en buena forma. ‘Love on the Big Screen’ es el single principal, un pildorazo de pop psicodélico que recupera la inmediatez de ‘Merriweather Post Pavilion‘ (2009) o ‘Centipede Hz‘ (2012). Esta vez, sin embargo, la producción de Adam McDaniel y Avey Tare -integrante de Animal Collective- elige una textura particularmente rugosa y distorsionada. Pero la melodía soleada, imaginada en la escuela de Brian Wilson, prevalece. Hay quien bromea con que ‘Love on the Big Screen’ está inspirada en la pillada de la pareja de Coldplay, pero en realidad el lanzamiento del single se adelanta un mes al escándalo.

Igualmente un mes después, Animal Collective ha revelado la prometida cara b de ‘Love on the Big Screen’, ‘Buddies on the Blackboard’. En este caso, percusiones, texturas e hipnóticas melodías construyen una auténtico fiesta psych-pop que remite a los exuberantes viajes sonoros de ‘Strawberry Jam‘ (2007). De alguna manera vuelve a ser evidente que Dave Portner (Avey Tare), Noah Lennox (Panda Bear), Brian Weitz (Geologist) y Josh Dibb (Deakin) siguen solo su propio e inconfundible camino. Entonces conviene preguntar: ¿son igual de buenos que siempre, o simplemente ya no son cool?



