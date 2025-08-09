Reneé Rapp y Chappell Roan, dos lesbianas en el nº1 de UK

Chappell Roan y Reneé Rapp son las dos primeras mujeres abiertamente lesbianas que logran ocupar los primeros puestos de las listas de éxitos británicas de forma simultánea. Un hito para la representación queer global. ‘The Subway‘, el nuevo single de Roan, entra directo al top 1 de singles en Reino Unido, y ‘Bite Me’, el segundo álbum de Rapp, abre en el top 1 de álbumes.

‘Bite Me’, que desbanca de la primera posición un recopilatorio de Oasis, ha registrado exactamente 15.643 unidades en Reino Unido. De ese total, 5.821 corresponden a CDs, 4.541 a vinilos, 340 a casetes, 205 a descargas digitales y 4.736 a ventas equivalentes generadas por streaming. ‘Snow Angel‘, el debut de Rapp, publicado en 2023, no pasó del 7º puesto en las islas.

- Publicidad -

El caso de Rapp es curioso, ya que la artista de Carolina del Norte no cuenta actualmente con ningún tema en la lista de singles británica, ni entre los más radiados. ‘Leave Me Alone‘ no pasó del puesto 69 y ni ‘Mad’ ni ‘Why Are You Still Here?’ han registrado entrada alguna. Ningún corte de ‘Bite Me’ aparece tampoco entre los más reproducidos en el top 200 de Spotify en Reino Unido.

El éxito de Rapp probablemente se deba al poder del fenómeno fan, como sucede a menudo con los artistas de k-pop. Su base de fans, formada a lo largo de los años gracias a sus apariciones en televisión y teatro, y consolidada después con su carrera musical, ha acudido en masa -ya sea a tiendas físicas o virtuales- para comprar el disco. Sin embargo, por ahora, el fenómeno todavía no es transversal.

- Publicidad -

En Estados Unidos, país de nacimiento de Reneé Rapp, y por tanto su mercado principal, la situación es la misma: el portal HITS Daily Double estima que ‘Bite Me’ abrirá en torno al top 3 del Billboard Hot 100 con aproximadamente 64.000 unidades equivalentes. Sin embargo, ningún single de ‘Bite Me’ figura entre los más exitosos del país ni entre los más reproducidos en streaming.

‘Bite Me’ incluye temas tan pintones como ‘Leave Me Alone’ o la reciente Canción Del Día ‘Kiss It Kiss It‘. Os dejamos con una actuación en directo del nuevo single, ‘Shy’.

- Publicidad -

En cuanto a Chappell Roan, ella es además la primera artista que logra dos números 1 de singles en Reino Unido en 2025: el primero con ‘Pink Pony Club‘, el segundo con ‘The Subway’. Los streamings globales de este tema superan ya los 40 millones.



