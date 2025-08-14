Lo + Sabrosón: las canciones del verano alternativas de 2025

Recuperamos nuestra vieja sección «Lo + Sabrosón» para repasar algunas de las mejores canciones alternativas del verano de 2025, un verano que acabará sin canción estival oficial y colectivamente aceptada, como en años pasados fueron ‘Si antes te hubiera conocido’ de Karol G -que subió al número 1 de España a principios de julio de 2024- o ‘Despacito‘ de Luis Fonsi y Daddy Yankee.

Abre la playlist por supuesto ‘Malibu’ de rusowsky, actual número 1 en el top 40 de JENESAISPOP y éxito mainstream en España (ahora mismo ronda el top 20) lanzado desde la independencia. Por eso tampoco nos resistimos a incluir el actual número 1 en nuestro país, ‘Tu vas sin (fav)‘ de Rels B, el primero de la carrera del mallorquín.

Desde el mundo anglo llegan algunas de las mejores canciones del verano del momento, como ‘Illegal’ de PinkPantheress, ‘Love Me Not’ de Ravyn Lenae, ‘Dealer‘ de Lola Young, ‘No Broke Boys (Remix)‘ de Disco Lines y Tinashe (actual top 5 en Reino Unido) o el pop-rock tropicalillo de Hayley Williams. Además, Sophie Ellis-Bextor vive la ‘Dolce Vita’ en su reciente caramelo pop disco.

Desde España destacamos los temas veraniegos de Locoplaya o Julieta, pero también deep cuts tan pintones como el house-pop de VIOLETA o las guitarras soleadas de San Tosielo.

No pueden faltar algunos de los temazos del verano que no han conquistado las listas pero lo merecen muy fuerte, como ‘Midnight Sun‘ de Zara Larsson, ‘Girlie Pop‘ de Amaarae, ‘Jellyfish’ de Sigrid, ‘Última noche‘, el kompa haitiano de Bad Gyal y Ozuna o ‘Hot Body’ de Ayra Starr, uno de los mejores temas de afrobeat del momento.

Tampoco se nos escapan algunas recientes recomendaciones de JENESAISPOP: ahí entran ‘Carousel’ de Ferdous, ‘Don’t Wait Up’ de Midnight Generation, ‘Defense‘ de Panda Bear y Cindy Lee, ‘midsummer pipe dream‘ de Guitarricadelafuente y Troye Sivan, ‘My Type’ de Sudan Archives o un tema del álbum de Nick León que acaba de ser Disco de la Semana y que es uno de los mejores discos del verano.

La electrónica está presente en la lista de manera especialmente notable de la mano de Sofia Kourtesis, que en ‘Canela Pura’ entrega uno de sus mayores himnos veraniegos. Ese parece haber sido el propósito de otras grandes producciones estivales de 2025 como ‘End of Summer‘ de Tame Impala, ‘When this is Over‘ de Cut Copy, ‘Dream Night’ de Jamie xx o ‘Kimpton’ de Barry Can’t Swim, todas ellas mezclando ritmo y elegancia sonora.

Aprovechamos también para compartir algunos hallazgos recientes: el dueto de Eden Gray con Cornershop descubierto en los foros, así como los nuevos sencillos de Mt. Joy, Ayra Starr y Jessica Baio.