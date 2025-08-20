Morgan Wallen, actualmente el artista número 1 en las listas de Estados Unidos, ha renunciado a presentarse a los Grammys, aún los premios más relevantes de América. Así lo ha desvelado el portal de exclusivas Hits Daily Double, y después lo ha confirmado Billboard.

Como saben todos los aficionados a la música pop, son los artistas y los sellos quienes han de presentar sus candidaturas, decidiendo las categorías (rock, pop, country…) y los singles que presentan a cada una. En el caso de Morgan Wallen, se ha sabido que no presentará ‘I’m the Problem’, ni ninguno de sus singles, a ninguna categoría. Y no es ninguna broma: estamos hablando de un álbum que ha sido número 1 del Billboard 200 durante varias semanas y que puede ser el álbum más vendido de todo 2025, a falta de lo que contenga el nuevo de Taylor Swift.

¿Qué pretende Morgan Wallen con esta jugada? Nadie tiene ninguna duda: decir a los Grammys que de ninguna manera va a contar con su presencia para una actuación o entregar un galardón. Vengarse por no haber recibido ningún reconocimiento en el pasado. Restarles credibilidad y todo el empuje que pueda.

Aunque no sea muy conocido en Europa, y menos aún en España, Morgan Wallen es el cantante (de country o no) más famoso de la década en Estados Unidos. ‘Dangerous: The Double Album’ (2021) vendió más de 6 millones de copias en Estados Unidos, y ‘One Thing at a Time’ (2023) los superó, con 7 millones de unidades. Sin embargo, los Grammys pasaron de ambos, incluso en las categorías de música country. Las únicas nominaciones de la Academia a su trabajo son para una colaboración con Post Malone. Y ahí es cuando resulta que cada parte tiene algo de razón.

De un lado, Morgan Wallen tiene que aprender que una entrega de premios se supone dedicada a la calidad. No a tu popularidad. Para eso otro, están los Premios Billboard, de los que tiene unos cuantos. Que los Grammys se dirijan a la calidad y no a las ventas o los streams ha sido una cuestión ampliamente discutida, pues al fin y al cabo son un programa televisivo que se debe a una audiencia masiva. Pero el caso de Morgan Wallen es de los extremos: ‘One Thing at a Time’ tuvo unas críticas nefastas. ¿Qué había que premiar exactamente?

De otro lado, no es que su trabajo con Post Malone sea especialmente mejor. Ni tampoco el de los nominados en las categorías country, una categoría menor, comentada solo de manera local, al menos hasta que llegó Beyoncé. Y ahí es cuando entra el factor «me enfado y no respiro». Porque Morgan Wallen puede mirarse en el espejo y decirse: «vale, sé que no soy Willie Nelson, ¿pero qué tiene Post Malone que no tenga yo?».

Su reacción recuerda a otros grandes damnificados por los Grammys. Tanto Drake como The Weeknd decidieron en distintos momentos de su vida no presentarse a los premios, tras haberse sentido ninguneados con obras anteriores que obtuvieron un enorme impacto. Abel Tesfaye llegó a llamarlos «corruptos».

Es curioso que los tres grandes casos ilustres de enfadados con los Grammys sean hombres. Mientras Björk y Katy Perry siguen sin premio ni grande ni pequeño, pero no pierden la esperanza y ambas continúan presentándose, ellos consiguen hacer sonar todo esto como una batalla «a ver quién mea más lejos». Se echa en falta un poco de humildad por parte de quien ya tiene el reconocimiento de la gente. ¿Son conscientes Drake, Tesfaye, Wallen, de que los Grammys les sobrevivirán y seguirán adelante, sin ellos? ¿De que algún día ellos pasarán de moda, como todos los artistas, y de que los Grammys seguirán ahí?

