Laja revitaliza el drill y lo lleva al top 100 en España

Rels B mantiene el número 1 de la lista de singles española con ‘Tú vas sin (fav)‘. La subida más fuerte es la de ‘Me mareo’ de Kidd Voodoo con JC Reyes, que pasa del puesto 12 al puesto 5.

La única novedad de la semana es ‘Seteadora’ de Laja, uno de los numerosos singles que el artista autoeditado ha lanzado este año con la intención de revitalizar el drill en español, introduciendo también otros beats como el jersey. El tema, que se lanzó en mayo, aparece al fin en el puesto 88 en la lista oficial española, y además seguirá subiendo, pues ronda ya el top 50 en Spotify España.

‘INSIDIOUS’, editada a finales del año pasado, y el más reciente ‘AVENTADOR’ también están entre sus temas más populares. Varias referencias al cine de terror aparecen en sus vídeos, y de hecho tiene una canción llamada ‘Friday 13th’.

También hay una llamada ‘Silent Hill’, otra titulada ‘HEATH LEDGER’ y otra titulada ‘Ghost’, aunque no descuida la política: otros títulos son ‘UKRAINE’ y ‘GAZA’, si bien no son los más populares. En suma, ha superado el millón de oyentes en Spotify. La mayoría están en ciudades españolas, destacando el tercer lugar de Santo Domingo.

Otros movimientos destacados de la lista española son la nueva subida de ‘malibU’ de rusowsky, que alcanza ya el top 15, un nuevo máximo; o La Oreja de Van Gogh, que vuelve al número 98 con ‘Rosas’, ya certificada como quíntuple platino.

