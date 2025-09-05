RFTW: Big Thief, Suede, Calvin Harris sin Miley Cyrus, …

Hoy salen los discos de Big Thief, Saint Etienne, David Byrne, Suede, SG Lewis, Triquell, Cut Copy, Tom Odell o Faithless. Se suponía que también salía la segunda parte de ‘SWAG’ de Justin Bieber, pero se ha debido de retrasar por ajustes en la producción o en la mezcla. De todos los demás puedes escuchar una pista en nuestra playlist de novedades «Ready for the Weekend«.

Tame Impala anuncian disco con nuevo single, y también tenemos nuevos temas de Rema, Georgia, Lola Young, The Kid Laroi o Sparks, que presentan EP. Calvin Harris estrena aquel tema llamado ‘Ocean’ que iba a cantar Miley Cyrus y al final ha entonado Jessie Reyez.

En cuanto a pop nacional, os presentamos de todo: desde lo nuevo de Luz Casal al pegajoso tema de La M.O.D.A. pasando por el chillón tema de Amor Líquido con Las Petunias. Daniela Blasco, Fresquito y Mango, Sidonie, Carlos Ares, Nueva Tragedia, Chica Sobresalto y Manuel Turizo también tienen nueva canción.

