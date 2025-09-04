Justin Bieber publica esta noche ‘Swag II’ tras el éxito de ‘Swag I’

Más tablones han aparecido hoy en lugares como Londres sugiriendo que la llegada de un nuevo disco de Justin Bieber era inminente. Finalmente, se ha confirmado que esta misma noche se publicará ‘Swag II’, la segunda parte del álbum sorpresa que Bieber se sacaba de la manga este verano.

En aquel momento se dijo que otro disco de pop del artista estaba en camino y que vería la luz a finales de 2025 o principios de 2026. En este momento se desconoce si ‘Swag II’ sería ese álbum, pero nos inclinamos a pensar que no. Que este seguirá la línea lo-fi, improvisada e inacabada de ‘Swag I‘, que al fin y al cabo ha dado buenos resultados al artista.

- Publicidad -

Pese a su aparente falta de ambición comercial, ‘Swag’ ha sido top 2 en Estados Unidos, top 4 en Reino Unido, top 1 en mercados como Austria, Dinamarca, Noruega u Holanda, y aún sigue en listas.

‘DAISIES‘ ha sido un improbable y decidido hit para el artista, que todavía encontramos en el número 12 del Global de Spotify dos meses después de salir, y también le ha funcionado ‘YUKON’ (aún top 82 en dicha lista a día de hoy sin una promoción específica).

