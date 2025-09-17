‘The Dead Dance’ de Lady Gaga, en listas

El nuevo tema de Lady Gaga logra colarse en listas españolas, el cual no es siempre el caso de las novedades anglosajonas. ‘The Dead Dance‘ ha crecido en listas gracias al buen funcionamiento del vídeo de Tim Burton, su paso por los VMA’s y su presencia en la serie ‘Miércoles’.

El tema entra directamente al puesto 69 en el top 100 español, además de haber llegado al top 40 en Estados Unidos y al top 13 en Reino Unido. Este último es su mejor resultado junto a Alemania (top 12), aunque en verdad su mejor dato es la suma global con un poquito de aquí y un poquito de allá, lo que ha llevado el tema al top 13 del Global semanal de Billboard y al top 14 del Global diario de Spotify.

En comparación, ‘Abracadabra’ llegó más alto en España, donde fue top 23; aunque por supuesto el hit de esta era continúa siendo ‘Die With a Smile’ con Bruno Mars, que fue top 19 en España y continúa un año después en el puesto 73. Es doble platino en nuestro país.

‘The Dead Dance’ sí ha conseguido llegar más alto en España que los tracks de ‘Mayhem’ que entraron en el top 100: ‘Garden of Eden‘ fue número 84 y ‘Vanish Into You‘, número 96.

Volviendo a lo que ocurre esta semana en la lista española, Rels B recupera el número 1 tras el paréntesis de la semana pasada, mientras la entrada más fuerte es la de ‘Moonlight’s Puppet Remix’ de Al Safir con Interferencias. Son puesto 51.

Easykid, que llega al puesto 59 con ‘Shiny’, seguirá subiendo en próximos días, pues ya roza el top 20 en Spotify España.

Tras ‘The Dead Dance’ en el 69, las entradas se completan con ‘Mírame ahora (salud mi reina)’ de Manuel Turizo (puesto 79), ‘Preñá’ de Lucho RK y Gio (puesto 82), ‘Soda Pop’ de Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav y compañía (puesto 89) y ‘La vereda de la puerta de atrás’ de Extremoduro, que se cuela en el número 92, certificada como cuádruple platino.





