Cardi B, embarazada, mantiene su gira primaveral

Cuando queda un día para que se ponga en el mercado ‘Am I The Drama?’, el esperado segundo disco de Cardi B, la rapera del Bronx ha anunciado que está embarazada de su cuarto hijo, el primero junto a su actual pareja, el jugador de fútbol americano Stefon Diggs. En 2018 también coincidieron el lanzamiento del primer disco de Cardi B, ‘Invasion of Privacy‘, con el anuncio de su primer embarazo. El rapero Offset es el padre de sus tres actuales hijos.

Se espera que Cardi B dé a luz en torno a diciembre de 2025 o enero de 2026. Después, en febrero, dará comienzo su recién anunciada gira Little Miss Drama Tour, que recorrerá Estados Unidos y Canadá desde el 11 de febrero hasta el 17 de abril.

‘Am I The Drama?’ es el primer disco de Cardi B en siete años, y solo su segundo álbum oficial publicado en multinacional (antes había editado varios mixtapes de forma independiente). Sus artistas invitados se acaban de revelar y entre ellos se encuentra Janet Jackson, quien nunca antes había aparecido como artista invitada en la canción de una artista femenina. Janet ha sido artista invitada en canciones de hombres, como el rapero Shaggy o por supuesto su hermano Michael Jackson, pero cuando ha colaborado con mujeres, como Missy Elliott, Janet ha sido siempre artista principal.

Además, también participarán en el disco de Cardi Selena Gomez, Kehlani, Lizzo, Megan Thee Stallion, Selena Gomez, Summer Walker, Tyla y Cash Cobain. Todavía se desconoce en qué canción participará cada artista, pues el título de todas las pistas inéditas no se ha publicado.

Cardi B ha sido noticia en las últimas semanas por protagonizar un mediático juicio lleno de momentos hilarantes. Cardi ha ganado el caso y ha lanzado ediciones especiales de ‘Am I The Drama?’ con portadas sacadas de escenas del juicio. Cardi ha pedido al público, no se sabe si totalmente de broma o en serio, que compre su disco para que ella pueda pagar a sus abogados.