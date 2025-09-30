Cardi B, fuera de listas españolas; Lola Young y NIN, dentro

Bad Bunny mantiene el número 1 en España con ‘Debí tirar más fotos’, un disco que recordemos salió en enero. La subida más fuerte es la de Mora con ‘Lo mismo de siempre’, que pasa del puesto 11 al puesto 6, tras haber sido número 1 en su momento, editado por el mismo sello de Bad Bunny, Rimas Entertainment.

Ed Sheeran se desmorona con ‘Play’, pasando del puesto 7 al 27, por debajo incluso de otras entradas de la semana pasada como las de Twenty One Pilots (9-22) y Belén Aguilera (8-24).

Quizá la noticia de la semana es el disco que NO logra aparecer por todo el top 100 español. Nos referimos a ‘Am I the Drama?’ de Cardi B. El álbum no ha conseguido ni las ventas ni el streaming suficientes para llegar al top 100 de nuestro país. Curiosamente, es nada menos que número 1 del Billboard 200, además certificado como doble platino, al contar con ‘WAP’ y ‘UP’ al final de su secuencia.

El álbum también tiene discretos resultados en Reino Unido (26), Holanda (27), Francia (48) o Irlanda (68), salvando únicamente los muebles en Canadá (6) y Australia (8).

La entrada más fuerte en España es ‘Ascension’ de Paradise Lost, que ha llegado al número 39. Nine Inch Nails aparecen en el número 51 con ‘Tron: Ares Soundtrack’ -donde aparece Judeline, recordemos-, y ‘Buckingham Nicks’, en el puesto 89 con la reedición de este disco de cuando los dos Fleetwood Mac eran pareja.

Nos detenemos en la llegada de Lola Young al puesto 54 en España con su nuevo álbum ‘I’m Only F**king Myself’. También está en el puesto 4 de vinilos. El disco ha sido puesto 3 en Reino Unido, también en Bélgica, número 7 en Holanda o número 12 en Australia. La posición española de momento es la peor registrada en Europa, por debajo de Francia (35) o Irlanda (44), salvo aquellos países en los que ni ha entrado, claro.

Otras entradas interesantes, pero ya solo en la lista de vinilos, han sido las de Divine Comedy (puesto 26 con ‘Rainy Sunday Afternoon‘), y Soleá Morente (puesto 29 con ‘Sirio B‘).

