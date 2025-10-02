La divertida promo de Mariah Carey para ‘Here for it All’

Mariah Carey se está marcando una de las ruedas promocionales más divertidas del año, en apoyo de su nuevo disco, ‘Here for it All‘. Cada una de sus entrevistas está dejando un momento viral gracias a la espontaneidad de Carey, que desde que pronunciara su ya icónica frase «I think I’ve done enough» el pasado mes de agosto, no ha parado de regalar momentazos casi involuntarios.

Recientemente, otra noticia le ha pillado por sorpresa, y esta le toca de cerca: Nick Cannon, su ex-marido y padre de sus hijos, ha asegurado sus testículos por 10 millones de dólares. Cuando Andy Cohen le pregunta a Carey, durante su entrevista en ‘Watch What Happens Live’, si los «huevos de Cannon valen realmente eso», Carey pide «pasar a la siguiente pregunta». Su cara es un poema. Como diría Melody: «no digo mucho, pero se me entiende».

En el mismo programa -que utiliza preguntas atrevidas enviadas por espectadores- Carey habla brevemente sobre su beef con Eminem y sobre su relación con Whitney Houston, pero sobre todo deja una sorprendente revelación: un dueto con Michael Jackson que nunca ha visto la luz. Se trata de una versión de un clásico de Jackson en la que Carey canta a dúo con el artista y añade nuevos coros. La cantante deseaba incluir esta grabación en ‘Here for it All’, pero cuenta que los herederos de Jackson se lo impidieron porque están preparando «algo muy grande» con el legado del fallecido artista. «Habría sido usurpar lo que están haciendo», señala Carey. Cabe recordar que el biopic de Michael Jackson sigue en pie.

@bravowwhl Will we ever hear Mariah Carey's collaboration with Michael Jackson? #WWHL ♬ original sound – BravoWWHL

La promo de ‘Here for it All’ ha incluido también entrevistas con Jennifer Hudson, Keke Palmer (más personal y extensa) e incluso SZA, una de las cantantes favoritas actuales de Carey. No podemos dejar de mencionar la emotiva escena en la que Carey, entrevistada por SZA, se emociona al recordar a su madre. SZA gestiona la situación de la mejor manera.

Las escenas divertidas han seguido acumulándose, y el programa de Jimmy Fallon ha aportado varias más. Carey ha vuelto a recordar su álbum de grunge, grabado allá por 1996 y que pretende publicar tarde o temprano. Además, ha participado en un divertido juego de máscaras para adivinar a la persona famosa: a Carey le han tocado artistas musicales como Beyoncé o Taylor Swift, y cuando ha aparecido Lady Gaga, con la pista de que forma parte de la «realeza» del pop, no tarda en adivinarlo (no, no dice Madonna). Cuando le toca describir a ella al famoso, lo peta con Oprah Winfrey, pero con Timothée Chalamet duda.

mariah carey guessing beyoncé, lady gaga & taylor swift while also impersonating oprah winfrey & kim kardashian😭 pic.twitter.com/BtbtGDD0GM — 𝓐𝓷𝓲 ʚଓ (@mariahslamb) September 30, 2025

Que Mariah Carey, autora de la famosa frase «I don’t know her», es la «reina del shade», ha vuelto a quedar claro en otro instante viral, en que Carey dedica unas palabras a la institución de los GRAMMY, que históricamente ha ignorado su trabajo. Cuando Kelly se refiere a Carey como «ganadora de Grammys», Carey puntualiza: «No exactamente. Me hicieron de lado. No voy a ser políticamente correcta al respecto, porque pasé mucho con aquello». Carey se refiere a la famosa gala de 1996: hizo la actuación de apertura y sumaba seis nominaciones, pero volvió a casa con las manos vacías.