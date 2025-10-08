La canción anti-ICE de Zach Bryan está dirigida a «ambos bandos»

Zach Bryan ha llamado la atención de la Casa Blanca con uno de sus últimos snippets, que critica directamente las redadas masivas llevadas a cabo por ICE y la administración de Trump. Sin embargo, en un comunicado posterior asegura que es necesario escuchar el contexto completo de la canción, ya que no se considera ni de izquierdas ni de derechas: «No estoy en ninguno de estos lados radicales».

«Escuché a los polis venir / hijos de puta y creídos», canta Bryan en el fragmento subido a Instagram. En el resto del clip, menciona a ICE «tirando puertas abajo» y a niños «asustados y solos».

- Publicidad -

Como ya ocurrió con Jack White, esto ha llamado la atención de la Casa Blanca, con la portavoz Abigail Jackson asegurando que «la mayoría de americanos no están de acuerdo con él y apoyan al presidente Trump». Tricia McLaughlin, asistente de secretaria de Asuntos Públicos, ha dicho que Bryan debería «ceñirse a ‘Pink Skies’, una de sus canciones más conocidas.

Zach Bryan no tardó en volver a Instagram para aclarar que «esta canción trata sobre lo tanto que amo a mi país y a todo el mundo que se encuentra en él». También revela que al escuchar la canción completa «entenderéis el contexto completo, que va contra ambos bandos».

- Publicidad -

En una segunda publicación, Bryan asegura estar «orgulloso de haber servido a un país en el que todos podemos hablar libremente y conversar entre nosotros». Parece que Zach Bryan no se ha enterado de lo sucedido con Jimmy Kimmel o Stephen Colbert.