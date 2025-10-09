Escucha ‘Right on Time’: Madonna reedita ‘Bedtime Stories’

No hay más noticias sobre el próximo álbum de Madonna, la segunda parte de ‘Confessions on a Dance Floor’. Si sirve de pista, ‘Hung Up’ cumplirá 20 años la semana que viene. Mientras tanto, la artista retoma su relación con Warner publicando la primera de las reediciones que se anunciaron hace 4 años, cuando se pensaba que un biopic sobre Madonna se encaminaba.

El 28 de noviembre se publicará un disco llamado ‘Bedtime Stories: The Untold Chapter’, que Madonna llegó a promocionar en su Instagram. El álbum original cumplió 30 años hace justo un año e incluía el macrohit ‘Take a Bow’, el single ‘Secret’, la personal favorita de la artista ‘Human Nature’ y la colaboración con Björk ‘Bedtime Story’.

Stuart Price se ha encargado de restaurar estas canciones a partir de los archivos de Warner. El disco no incluye la demo de ‘Rather Be Your Lover’ con 2PAC, y a cambio incluye un tema jamás escuchado por nadie ni filtrado llamado ‘Right on Time’, que se estrena hoy.

El disco incluye remixes y demos desconocidas, pero no las esperadas demos de Shep Pettibone. Da la sensación de que este proyecto se ha retrasado por problemas de derechos con los herederos de 2PAC: ¿alguien prefiere que la colaboración esté tirada de mala manera en Youtube, desde hace 15 años, sin que nadie se moleste en borrarla?

También habrá un doble CD incluyendo ‘Bedtime Stories’ y este ‘The Untold Chapter’. Además, este viernes 10 de octubre llega también la edición física del disco de remezclas ‘Veronica Electronica‘.

1.-Survival (Quiet Storm Demo Remix) (Previously Unreleased from *Redemption sessions)

2.-Secret (Allstar New Single Mix) (Original Single Mix released on the UK 2CD edition of the Redemption single)

3.-Right On Time (Original Demo Edit) (Previously Unreleased from Redemption sessions)

4.-Don’t Stop (Original Demo Edit) (Previously Unreleased from Redemption sessions)

5.-Freedom (Short Mix) (Previously Unreleased Version)

6.-Human Nature (Howie Tee New Clean Remix Edit) (Original mix taken from Promo Maxi Single)

7.-Let Down Your Guard (Rough Single Mix) (Previously Unreleased Version)

8.-Love Won’t Wait (Original Demo Edit)

