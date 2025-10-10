Hoy 10 de octubre salen nuevos discos de Viva Suecia, TRISTÁN, Jay Som, Álvaro Soler, Annalisa, Julia Amor, Khalid, The Antlers, CORTE! o LANY. Además, la reedición de PinkPantheress ya está disponible. Desde un día antes se puede escuchar el nuevo álbum de Lorena Álvarez, el primero en seis años.

El single destacado de la jornada lleva el nombre de Ana Mena, pero son notables también los nuevos lanzamientos de Oklou con FKA twigs (ambas preparan reediciones de sus últimos trabajo), Martin, Demi Lovato en plan Charli xcx o Nathy Peluso, que ha anunciado EP de salsa.

Siguen las colaboraciones sorprendentes con los estrenos de Depresión Sonora ft. bb trickz, JISOO con Zayn o Gorillaz con Trueno. El disco de Jay Som incluye colaboración de Hayley Williams y el de PinkPantheress reúne a Kylie, Zara Larsson, Sugababes, largo etcétera.

Destacan, por otro lado, dos esperados estrenos. Por un lado, el de Not for Radio, el proyecto de María Zardoya, de The Marías, en plan downtempo y trip-hop. Por otro, la puesta en marcha de la reedición de Madonna. En portada se come una granada la debutante londinense Serena Clara.

Además, hay nuevos e interesantes singles de Celeste, Allie X, Pipiolas, dexter in the newsagent, Alice Wonder, HAIM con Bon Iver, Madison Beer, Yves Jarvis, Austra… todos disponibles en la playlist «Ready for the Weekend» de Apple Music.

