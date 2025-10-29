El pop suave de Carlota Flâneur se suma al AFERS de Apolo

Carlota Flâneur, la cantautora barcelonesa que este año ha publicado el disco ‘What My Body Wants’ a través de Hidden Track Records (Ferran Palau, Renaldo & Clara), es la última artista confirmada en la programación de AFERS, el recién estrenado ciclo de Sala Apolo que un viernes de cada mes a un artista local y otro europeo, unidos por su estilo musical.

Flâneur actuará el 12 de diciembre, y compartirá cartel con la cantante londinense Mina Okabe. La cita es a las 19:30 de la tarde.

- Publicidad -

Carlota Flâneur es el alias de Carlota Cerrillo Moya, a la que conocimos hace un lustro con el colorido single ‘Generation of the young flesh’, producido por Ferran Palau. Su suave y acolchado sonido ha terminado definiendo el estilo de Flâneur, al que hay sumar sus letras siempre interpretadas en inglés, con un acento excelente.

El repertorio de ‘What My Body Wants’ redobla la apuesta de Flâneur por su característico estilo de indie-pop suave y cristalino. Abundan, en pistas destacadas como ‘Hit Your Face’ o ‘Acting Wisely’, los tempos tranquilos y los rasgueos de guitarra, acústica y eléctrica, mientras la nitidez de la producción de Emili Bosch (b1n0) se percibe especialmente en voz, bajos y teclados, y en los sutiles detalles de producción que decoran las canciones.

- Publicidad -

El ritmo se acelera ligeramente en cortes como ‘Watery Eyes’, pero ‘What My Body Wants’ es siempre una obra que degustar con calma y tranquilidad. Mac DeMarco, el debut de Natalie Prass, o los proyectos de Ferran Palau o Socunbohemio, serían propuestas afines.





