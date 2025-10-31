Por primera vez en 35 años, no hay rap en el top 40 del Hot 100

¿Está el rap perdiendo fuerzas en las listas de éxitos? Los últimos datos del Billboard Hot 100 así lo indican. Por primera vez desde 1990, no hay ninguna canción del género entre los 40 primeros puestos de la lista, que pasa a ser principalmente de pop.

Después de pasar 13 semanas en el número 1 del Hot 100, ‘luther’ desapareció de la lista el pasado 25 de octubre tras algunas semanas de descenso sin remedio. De esta forma, la primera canción que encontramos de hip hop en la lista está en el número 43, de la mano de YoungBoy Never Broke Again con ‘Shot Callin’. Le siguen ‘Hell At Night’ de BigXthaPlug en el número 50 y ‘Sugar On My Tongue’ de Tyler, the Creator, en el 51. Esta última ni siquiera es hip hop del todo.

La última vez que no se encontraban canciones de rap en el top 40 fue en febrero de 1990, no mucho después del propio nacimiento del género. En aquel momento, la clásica ‘Just A Friend’ de Biz Markie estaba posicionada en el número 41, subiendo la semana siguiente hasta el 29 y eventualmente alcanzando la novena posición. La racha que esta comenzó duró 35 años y acaba de terminar.

Las 12 canciones de ‘The Life of A Showgirl’ están repartidas entre los primeros 26 puestos de la lista, pero no tiene sentido achacarle esto a Taylor Swift. La primera explicación deriva de una nueva regla en la lista de Billboard que se hizo efectiva la misma semana que ‘luther’ desapareció.

Hasta ese momento, cada canción que llevase 52 semanas en la lista y cayese por debajo del puesto 25 era eliminada del Hot 100. Ahora, las reglas han cambiado y el umbral es más bajo, saliendo del top si cumplen estos requisitos:

– Por debajo del 5º puesto tras 78 semanas en lista.

– Por debajo del 10º tras 52 semanas.

– Por debajo del 25º tras 26 semanas.

– Por debajo del 50º tras 20 semanas.

En el caso de ‘luther’, esta había bajado hasta el número 38 después de estar 46 semanas en la tabla, desapareciendo así de ella. Según los datos de Billboard, también hay otro factor que ha propiciado este suceso: el descenso en dominio comercial del propio género.

La popularidad del rap alcanzó su punto más alto en 2020. En aquel momento, a esta misma altura del año, 16 canciones del top 40 de la lista de Billboard eran de rap. Tres años después, en la misma semana, había la mitad. Ahora, ninguna. Esto quizás se deba también a un efecto rebote del sonado beef entre dos de los mayores gigantes del género, Kendrick Lamar y Drake.

El canadiense lanzó ‘$ome $exy $ongs 4 U’ en febrero de este mismo año y obtuvo un notable hit con ‘NOKIA’, que llegó hasta el segundo puesto del Hot 100, pero no ha podido mantenerlo en la tabla como en el pasado. Sus últimos singles, supuestos adelantos de un disco titulado ‘Iceman’, también alcanzaron buenas posiciones en el Hot 100, pero ambos desaparecieron tras 12 semanas en lista. ¿Es Drake el único que podría retomar la racha del rap en los puestos más altos?