Requinto y trombón para los ‘Tiempos Dorados’ de Julieta Venegas

‘La Nostalgia‘ es una de las mejores canciones recientes de Julieta Venegas, y ese mismo sentimiento atraviesa los ‘Tiempos Dorados’ que recuerda la cantautora mexicana en su nuevo single. Es el primer adelanto de su décimo álbum de estudio.

«Que vuelvan los tiempos dorados / Los dulces futuros que tanto soñamos / Que vuelva el misterio y el aburrimiento / El no saber nada, el no saber nada», rima Venegas, evocando la dulce ignorancia de la inocencia. En frases como «Tú dime a qué mundos irías / Si todo algún día volviera a empezar» incluso parece fantasear con nacer de nuevo.

En otro de los versos, Venegas sueña con descubrir el amor, de nuevo, por primera vez: «Que vuelva el amor lastimero / Eléctrico, intenso, que nunca se olvida». Venegas, sobre la canción, ha explicado que «a veces el tiempo parece una ilusión, y todo lo que recordamos puede ser solamente parte de un sueño que creímos soñar».

Mientras invoca el recuerdo de «voces de niñas cantando en el eco», Venegas se deja arropar por guitarras y vientos de sabor norteño -como el requinto y el trombón- y de otros instrumentos como trompetas, flautas o clarinetes, en esta gran canción de regional mexicano que se suma a su lista de composiciones inspiradas en la tradición musical de su país de origen.

Sobre el nuevo disco de Julieta Venegas se desconocen más detalles oficiales. Mientras, s recordamos que JENESAISPOP entrevistó a Venegas en 2023 y 2022.

