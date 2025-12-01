Evanescence anuncian fechas en España en 2026

Evanescence ha revelado las fechas de su gira europea para 2026 e incluye dos citas en España. Serán el 1 de octubre de 2026 en el Olimpic Arena de Badalona, Barcelona, y el 2 de octubre de 2026 en el Palacio Vistalegre de Madrid. Poppy y Nova Twins serán las artistas invitadas en ambos shows.

Las entradas para los conciertos de Barcelona y Madrid estarán a la venta el viernes 5 de diciembre a las 10 horas. Habrá entradas de pista y de grada. Los precios oscilarán entre los 42 y los 62 euros (gastos de distribución no incluidos).

Los fans también podrán acceder a los códigos de preventa de entradas y Packs VIP aquí a partir del 2 de diciembre a las 12 horas. Evanescence se ha asociado con PLUS1 para que 1$/1£/1€ de cada entrada vendida se destine a organizaciones que proporcionan ayuda humanitaria y asistencia médica a personas necesitadas en todo el mundo.

El último single de Evanescence, publicado este año, es ‘Flight Like a Girl’, su tema para la banda sonora de la película ‘Ballerina’ (2025). Es una colaboración con K.Flay, quien abrirá los conciertos de Evanescence en Reino Unido.

Fechas UK & Europa 2026

Martes, 8 Sep Leeds, UK – First Direct Bank Arena*

Jueves, 10 Sep Manchester, UK – Co-op Live*

Viernes, 11 Sep Birmingham, UK – Utilita Arena*

Domingo, 13 Sep Londres, UK – The O2*

Miércoles, 16 Sep Bruselas, Bélgica – Forest National^

Jueves, 17 Sep París, Francia – Accor Arena^

Sábado, 19 Sep Frankfurt, Alemania – Festhalle^

Domingo, 20 Sep Dortmund, Alemania – Westfalenhallen Dortmund^

Martes, 22 Sep Ámsterdam, Países Bajos – Ziggo Dome^

Miércoles, 23 Sep Hamburgo, Alemania – Barclays Arena^

Viernes, 25 Sep Berlín, Alemania – Velodrom^

Sábado, 26 Sep Múnich, Alemania – Olympiahalle^

Lunes, 28 Sep Bolonia, Italia – Unipol Arena^

Martes, 29 Sep Zúrich, Suíza – Hallenstadion Zurich^

Jueves, 1 Oct Barcelona, España – Olimpic Arena Badalona^

Viernes, 2 Oct Madrid, España – Palacio Vistalegre^

Domingo, 4 Oct Lisboa, Portugal – MEO Arena^

*Artista invitada Poppy, con K.Flay

^Artista invitada Poppy, con Nova Twins





