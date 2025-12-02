OT Gala 11: Eres una diva del pop

Dicen por ahí que las puntuaciones del jurado en la gala 11 de Operación Triunfo 2025 han sido un «sinsentido» y que han buscado agitar las redes y generar votos a mansalva. ¿Será verdad? Desde luego, las valoraciones han podido ser confusas, con comentarios positivos que acababan en puntuaciones inesperadamente bajas -o al revés-, o frases que directamente parecían shade, como cuando a Claudia le dicen que a nivel escénico «lo ha intentado» o que es «casi hipnótica», o a Cristina que entró siendo una diva del pop y saldrá siendo exactamente la misma, aunque estoy seguro de que ha sido cosa del directo.

Olivia ha sido la más votada de la noche por el jurado con 37 votos -postulándose como ganadora de la edición-, seguida de Cristina con 35 y Claudia con 34. Guille Toledano se ha librado de la nominación por los pelos y, tras ser salvado por los profesores, algo que personalmente no esperaba, se ha convertido en el cuarto finalista.

Ha sido una noche de emociones que han bordado el agotamiento, reflejadas concretamente en las caras de los dos nuevos nominados, Guillo Rist -por tercera vez consecutiva, se le percibe al borde de implosionar como Chenoa siga hablando no sé qué de ‘Abracadabra’- y Tinho, quien ha pasado de ser el principal carisma de la Academia a posible expulsado a las puertas de la final. Y eso que ha protagonizado al menos una de las actuaciones «icónicas» de la edición, la de Benson Boone.

Crespo -lo has adivinado- ha sido el expulsado de la noche, aunque los votos han estado muy ajustados: 55% a favor de Guillo, 45% a favor de Crespo. Su ‘Columbia’ ha sido pan comido para él, pero muy mejorable en coreografía, mientras que el ‘Wonder’ de Guillo ha sido correcto y le ha permitido destacar el tono y texturas distintivos de su voz.





El consenso profesional es que Olivia ha sido una concursante prototípica de Operación Triunfo, la que más ha evolucionado hasta convertirse en algo parecido a una estrella que no es «consciente de su propio magnetismo». Se ha destacado su evolución muy por encima de todas las demás, particularmente de Cristina -quien ya entró «con tablas» y solo ha necesitado aprender a transmitir- y Claudia, de quien sobre todo han subrayado la calidez de su voz. De Toledano han destacado su frescura, de Rist su presencia escénica y compañerismo, y de Tinho la manera en que ha aprendido a domar su potencia vocal.

Votos:

Leire Martínez:

Claudia: 8

Cristina: 8,5

Toledano: 8

Guillo Rist: 8,5

Olivia: 9

Tinho: 7,5

Guille Milkyway:

Claudia: 9

Cristina: 8,5

Toledano: 7,5

Guillo: 8,5

Olivia: 9,5

Tinho: 8

Cristina Regatero:

Claudia: 8,5

Cristina: 9

Toledano: 7,5

Guillo: 8,5

Olivia: 9,5

Tinho: 8

Abraham Mateo:

Claudia: 8,5

Cristina: 9

Toledano: 7,5

Guillo: 8

Olivia: 9

Tinho: 8

Ni Guillo cantando ‘Wonder’ con su «constricción» habitual, ni Crespo haciéndolo lo mejor que ha podido bailando ‘Columbia’, ni Tinho forzando la voz para llegar a las notas altas de Anastacia han tenido su mejor noche, y de las tres principales finalistas diría que Claudia tampoco, debido a ciertos desajustes vocales y a pesar de que su elección de canción -‘Overjoyed‘ de Stevie Wonder- era de 10.







Olivia, sin embargo, ha ofrecido una muy digna interpretación de ‘Where is My Husband‘ de RAYE, sobreponiéndose a los fallos de sonido. Cris adaptando ‘Punto de partida’ al pop -cantando desde una corona de cristales muy eurovisiva-, y Toledano ofreciendo otra ejecución vocal perfecta con ‘El roce de tu piel’ de Revolver, también han pasado con nota.

La gala ha contado, como cada semana, con invitadas de lujo. La principal ha sido Ruth Lorenzo, quien ha serenado la gala con la rockera ‘Don’t Break My Heart’ convertida en una especie de diva glam pasada de roscas irónica. Como consciente de que era su momento, lo ha dado absolutamente todo, apostando por una actuación «loqui» donde han cabido desde chillidos hasta destellos de ópera.

Aunque la actuación más extraña de la noche -de las dos invitadas- ha sido la de Miriam Rodríguez, que ha cantado tremendo baladón al piano… y a continuación ha seguido con su papel de presentadora auxiliar del programa. Emocionada por volver a cantar en Operación Triunfo -recordemos que ella quedó tercera por detrás de Amaia y Aitana- Rodríguez ha dado los 3.000 euros prácticamente llorando, pasando de la emoción al discurso guionizado y corporativo en pocos segundos.

La gala 12, que se celebra el próximo 8 de diciembre, será la que decida los cinco finalistas de Operación Triunfo 2025, que se disputarán la victoria en la final del 15 de diciembre.

