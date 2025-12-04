Lady Gaga y Bad Bunny, lo mejor de 2025 para Rolling Stone

Rolling Stone ha publicado sus listas con las mejores canciones y discos de 2025. La de canciones está liderada por Lady Gaga y su ‘Abracadabra‘, y todo el top 10 está plagado de éxitos mainstream como ‘Golden’ de ‘K-Pop Demon Hunters’ (3), ‘Manchild’ de Sabrina Carpenter (6) o ‘The Fate of Ophelia’ de Taylor Swift (8). El puesto 2 es sorprendente por su concesión al underground, y lo firman MJ Lenderman y This is Lorelei con su tema conjunto ‘Dancing in the Club’.

1.- Lady Gaga – Abracadabra

2.- MJ Lenderman and This Is Lorelei – Dancing in the Club

3.- HUNTR/X – Golden

4.- Bad Bunny – Baile Inolvidable

5.- Kehlani – Folded

6.- Sabrina Carpenter – Manchild

7.- YoungBoy Never Broke Again – Shot Callin

8.- Taylor Swift – The Fate of Ophelia

9.- Kendrick Lamar, SZA – luther

10.- Chappell Roan – The Subway

El resto del top 50 incluye sorpresas como ‘Port Pelegrí’ de Guitarricadelafuente, la de «tu culo en la Barceloneta es folclore», situada en el número 37. Rolling Stone reivindica también un tema de Doja Cat que mereció ser éxito, ‘AHHH MEN!!!’ (49); se acuerda de que Drake sacó un single este año llamado ‘Nokia‘ (32), y apuesta muy fuerte por la artista indie revelación Blondshell, que abre el top 20 con ‘T&A’.

Bad Bunny, mejor disco

A diferencia de la lista de corte underground de Pitchfork, que colocó a ‘Los Thuthanaka’ en el primer puesto, la lista de discos Rolling Stone corona al artista más escuchado del año, que también firma el disco más escuchado. Este es ‘Debí Tirar Más Fotos‘ de Bad Bunny.

El gigante puertorriqueño comenzó el año lanzando el que seguramente pase a la historia como el mejor disco de su carrera, todo un homenaje a su tierra natal que además también sirve como declaración política, gracias a canciones tan certeras como ‘Lo que le pasó a Hawaii’. Este ha sido el LP más escuchado en el mundo según los datos de Spotify. De hecho, ‘Un Verano Sin Ti’ ocupa el 10º lugar en la lista de discos más escuchados del año.

El tono más comercial de la lista de Rolling Stone se refleja muy bien en el top 5, con ‘Mayhem’ de Lady Gaga en segundo lugar y ‘LUX’ de Rosalía en el tercero. Dijon y Geese, con ‘Baby’ y ‘Getting Killed’, ocupan los puestos 4 y 5, respectivamente. En el resto del top 10 están Clipse, Tyler Childers, Wednesday, Hayley Williams y Playboi Carti, seguramente la elección más inesperada del top.

Rosalía no es la única mención nacional en la lista del medio estadounidense. Así, ‘Spanish Leather’ de Guitarricadelafuente ha conseguido colocarse en el número 46. Mucho mejor resultado, desde luego, que Demi Lovato y su ‘It’s Not That Deep’, que aparece en el puesto 98.

En materia de pop, en el resto de la lista tenemos de forma seguida a FKA Twigs en el número 11, Addison Rae en el 12, Sabrina Carpenter en el 13 y Taylor Swift en el 15. Por otro lado, ‘SWAG’ de Justin Bieber y ‘Virgin’ de Lorde han conseguido los puestos 20 y 30, respectivamente. Cameron Winter, elegido por Pitchfork como líder en la lista de Mejores Canciones de 2025 y tercero en la de Mejores Discos, ocupa la 32ª posición.

Así queda el Top 10:

1.- Bad Bunny / Debí Tirar Más Fotos

2.- Lady Gaga / Mayhem

3.- Rosalía / LUX

4.- Dijon / Baby

5.- Geese / Getting Killed

6.- Clipse / Let God Sort Em Out

7.- Tyler Childers / Snipe Hunter

8.- Wednesday / Bleeds

9.- Hayley Williams / Ego Death at a Bachelorette Party

10.- Playboi Carti / MUSIC