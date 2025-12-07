«Cortocircuito en el clito» dice el nuevo hit en España; Bad Gyal, fuera del top 40

Rosalía continúa dominando la lista de singles en España -además de por supuesto la de álbumes-. ‘La perla‘ continúa en el número 1 de canciones en España, por tercera semana consecutiva y certificada como disco de oro. Eso sí, ‘Reliquia’ baja al puesto 4 cediendo ya ante Bizarrap y Aitana; ‘Berghain’ baja al puesto 7; y ‘Sexo, violencia y llantas’, al 9. Las 15 canciones de ‘LUX‘ subidas a plataformas continúan en el top 50.

La entrada más fuerte de la semana es la de Juseph y Quevedo, que ha llegado directa al puesto 5. Además, sabemos que ‘Chuos’ va a ser un hit por su comportamiento en los últimos días en Spotify, donde está asentada en ese top 5. Juseph es un cantante nacido en Colombia, pero criado entre Rota y Canarias, que en los últimos años se ha hecho un nombre colaborando con gente como Cruz Cafuné o el mismo Quevedo, que podemos considerar paisano, de manera reiterada. En ‘Chuos’ habla de un «cortocircuito en ese clito», entre otras barras sexuales.

- Publicidad -

Bad Gyal queda esta vez fuera del top 40 con ‘Fuma‘, que solo llega al puesto 42. Casi no llega a superar los datos de esta semana de ‘Da Me’, que sigue en el número 49 tras haber sido top 7 hace 25 semanas, medio año.

Quien sí se asoma por el top 40 es Fernandocosta, que llega al número 39 con ‘Te avisé‘, su diss track hacia Ayax y Prok. Además, su canción con Grecas, ‘Grecofernanda’, es la subida más fuerte, del número 84 al número 64.

- Publicidad -

Las entradas se completan con ‘Latin Girl’ de Claudia Arenas (54), ‘Tora’ de RVFV (59) y ‘Las guapas’ de Alejandro Sanz (61).

