«Cortocircuito en el clito» dice el nuevo hit en España; Bad Gyal, fuera del top 40

Rosalía continúa dominando la lista de singles en España -además de por supuesto la de álbumes-. ‘La perla‘ continúa en el número 1 de canciones en España, por tercera semana consecutiva y certificada como disco de oro. Eso sí, ‘Reliquia’ baja al puesto 4 cediendo ya ante Bizarrap y Aitana; ‘Berghain’ baja al puesto 7; y ‘Sexo, violencia y llantas’, al 9. Las 15 canciones de ‘LUX‘ subidas a plataformas continúan en el top 50.
La entrada más fuerte de la semana es la de Juseph y Quevedo, que ha llegado directa al puesto 5. Además, sabemos que ‘Chuos’ va a ser un hit por su comportamiento en los últimos días en Spotify, donde está asentada en ese top 5. Juseph es un cantante nacido en Colombia, pero criado entre Rota y Canarias, que en los últimos años se ha hecho un nombre colaborando con gente como Cruz Cafuné o el mismo Quevedo, que podemos considerar paisano, de manera reiterada. En ‘Chuos’ habla de un «cortocircuito en ese clito», entre otras barras sexuales.
Bad Gyal queda esta vez fuera del top 40 con ‘Fuma‘, que solo llega al puesto 42. Casi no llega a superar los datos de esta semana de ‘Da Me’, que sigue en el número 49 tras haber sido top 7 hace 25 semanas, medio año.
Quien sí se asoma por el top 40 es Fernandocosta, que llega al número 39 con ‘Te avisé‘, su diss track hacia Ayax y Prok. Además, su canción con Grecas, ‘Grecofernanda’, es la subida más fuerte, del número 84 al número 64.
Las entradas se completan con ‘Latin Girl’ de Claudia Arenas (54), ‘Tora’ de RVFV (59) y ‘Las guapas’ de Alejandro Sanz (61).