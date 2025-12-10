Corto de 11 minutos para la neozarzuela de Karmento

‘Me dio pelusa’ era una de las canciones destacadas de ‘La Serrana‘ (2024), el último disco de Karmento. Ahora, la artista llamada realmente Carmen Toledo ha decidido promocionar esta zarzuela manchega contemporánea con un videoclip que es un cortometraje de 11 minutos, dividido en tres actos. La presentación oficial del vídeo, celebrada este martes en Madrid, contó con la intervención de Martirio, icónica folclórica onubense.

Dirigido por Aroha Morales, el corto de ‘Me dio pelusa’ retrata la encarnación de la envidia -un sentimiento universal- en un personaje verde que no es denostado por el pueblo, sino celebrado como si fuera una Virgen paseada durante una procesión. El pueblo en este caso es Bogarra, en Albacete, y son sus gentes y fiestas las que vemos en el videoclip.

El corto de ‘Me dio pelusa’ presenta sin juicios «la mirada de tres personajes que codician lo ajeno» y la celebración de «un rito ceremonial que ensalza (la envidia) como si formara parte de una liturgia cotidiana». «Con estética costumbrista, humor, coreografía y una fuerte carga simbólica», sigue la nota de prensa, «‘Me dio pelusa’ resignifica el alma de la zarzuela manchega desde un prisma audiovisual contemporáneo».

