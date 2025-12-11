Nemo devuelve su trofeo a Eurovisión

Continúa el incendio en Eurovisión debido a la participación de Israel. Nemo, que ganó Eurovisión en 2024 por parte de Suiza, ha anunciado en redes que devolverá su trofeo a la sede del festival. Así lo explica en un comunicado que ha subido a redes sociales:

«El año pasado gané Eurovisión y me dieron un trofeo. Aunque estoy muy agradecide a la comunidad alrededor de este concurso y toda esta experiencia me ha enseñado mucho como persona y como artista, ya no siento que este trofeo pertenezca a mi estantería. Eurovisión dice que apoya la unidad, la inclusión y la dignidad de todos. Estos valores hacían que el concurso significara mucho para mí».

Sin embargo, esto ha cambiado dada la continuada participación de Israel, sobre todo después de que la «ONU concluyera que estaba ocurriendo un genocidio» en Gaza. Así lo explica Nemo, criticando que el concurso asegure ser «apolítico».

En referencia a los países que se han retirado, entre ellos España, añade: «Cuando países enteros se retiran por esta contradicción, debería estar claro que algo está profundamente mal. Por eso he decidido que voy a enviar mi trofeo de vuelta a la sede de la UER en Ginebra. Con gratitud y con un mensaje claro: “Vive lo que proclamas”».

Y concluye: «Si los valores que celebramos en el escenario no se viven fuera del escenario, incluso las canciones más bellas pierden su significado. Estoy esperando el momento en que esas palabras y acciones se alineen. Hasta entonces, este trofeo es vuestro. Nemo».