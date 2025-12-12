RFTW: Fred again, Leire Martínez, Gorillaz…

Hoy 12 de diciembre son pocos los artistas que se atreven a lanzar disco. Entre quienes se animan a publicar disco largo se encuentran Fred again o el argentino Doly Flaccko. En realidad, el lanzamiento destacado de la jornada es el epé de Judeline, ‘Verano saudade’, que incluye sus recientes colaboraciones con Amaia o Sega Bodega.

Judeline abre la playlist «Ready for the Weekend» junto a DELLAFUENTE, y le sigue otra colaboración destacada, la de Leire Martínez y Edurne. Gorillaz junto a Omar Souleyman y Yasiin Bey, siguen desgranando ‘The Mountain’, el disco que publicarán el año que viene.

La semana deja novedades destacadas como el dueto de Rodrigo Cuevas y Massiel, y también lanzamientos interesantes de DJ Suzy, mori, Artemas, duendita, Dry Cleaning, Gala Nell o Astral Weeks, todos ellos englobando lo nacional e internacional.

Desde Operación Triunfo recibimos nuevo single de Chiara y también de una de sus recientes ex-concursantes, Laura Muñoz. Desde el underground, Pantera Blue o HEALTH siguen a lo suyo. Desde el urban, tenemos nuevos singles de l0rna, Becky G o C Marí con Mushkaa (en plan bachata).

Hens y Xavibo se unen en un corte guitarrero, Veintiuno y Yarea en una bonita canción acústica, y Together for Palestine lanza ‘Lullaby’ solidaria con Neneh Cherry, su hija Mabel, Celeste, Brian Eno, Leigh-Anne, Bastille, etcétera.

Además, entre manos tenemos estrenos de LEISURE, Holly Macve, Bunbury, FLO, J Hus con Skepta, Colleen, Alison Goldfrapp, This is Lorelei o Alice Merton. ¿Falta alguna novedad? ¡Déjanosla en los comentarios!

