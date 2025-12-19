10 artistas esenciales en SanSan 2026

SanSan regresa en 2026, celebrándose de nuevo durante los días 2, 3 y 4 de abril en Benicàssim y juntando a algunos de los artistas más importantes del panorama nacional. Este año, además, la banda islandesa Of Monsters and Men pondrán el toque internacional con el que seguramente sea uno de los conciertos más grandes del evento. JENESAISPOP es medio oficial.

Desde el DJ set de Alizzz hasta la fiesta desmedida de La Casa Azul o el punk sin concesiones de Biznaga, el cartel de SanSan está lleno de nombres interesantes. Nosotros hemos realizado la difícil tara de reducirlos a diez. Estos son los artistas que no te puedes perder en SanSan 2026.

Of Monsters and Men

El expansivo indie folk de la banda islandesa será uno de los platos fuertes de la próxima edición de SanSan, sorprendiendo desde la primera jornada. El quinteto tuvo su punto álgido en 2012, con el lanzamiento de su álbum debut, ‘My Head Is An Animal‘. Además de himnos colectivos como ‘Little Talks’ y ‘Dirty Paws’, Of Monsters and Men también presentarán su último disco, ‘All is Love and Pain in the Mouse Parade’.

Guitarricadelafuente

El último año de Álvaro Lafuente ha sido para enmarcar. ‘Spanish Leather‘, aclamado en todo el mundo, ha llevado al artista de Benicasim por toda España y le llevará todavía más lejos en 2026, con conciertos programados en Estados Unidos, Sudamérica y Europea. En SanSan, podemos esperar una versión reducida de la fantasía sexual que desató en el Movistar Arena, pero con la magia intacta.

Rufus T. Firefly

Recientemente, alabábamos al técnico de sonido de Rufus T. Firefly por el «excelente» sonido de su concierto en la Sala Apolo de Barcelona. Lo cierto es que el grupo de Víctor Cabezuelo tiene uno de los mejores directos nacionales. Aupados por los himnos de su último y alabado disco, ‘Todas las cosas buenas’, Rufus es uno de los conciertos de rock imprescindibles de la próxima edición de SanSan.

Rigoberta Bandini

La autoparodia, el humor y los temazos, por supuesto, serán los pilares esenciales del concierto de Paula Ribó. Su ‘Jesucrista Superstar’, al igual que éxitos anteriores como ‘Too Many Drugs’ o ‘Ay Mamá’, llevarán a SanSan un espectáculo inspirado en la televisión de los años 60 y que es tan divertido como emocionante.

La M.O.D.A.

Con un nuevo disco en el mercado, ‘San Felices’, y firmados por primera vez por una multinacional como Universal, La M.O.D.A. podrían estar en el momento más exitosos de su carrera. Sus multitudinarios directos son tan emocionantes como sus grabaciones, por lo que en SanSan podemos esperar una grandísima fiesta de pueblo.

Barry B

Gabriel Barriuso aka Barry B viene de tener un 2025 de escándalo y suma adeptos cada vez que sube al escenario. Es gracias a canciones que ya son himnos en su repertorio, como ‘Yo pensaba que me había tocado Dios’ junto a Carolina Durante, o ‘ROOKIES’ con Ralphie Choo. El artista arandino tampoco se olvidará de sus nuevos éxitos, como ‘Monster Truck’ o ‘Infancia Mal Calibrada’.

Maria Arnal

La artista catalana es una de las voces más innovadoras del pop en nuestro país. Después de una aclamada carrera junto al productor Marcel Bagés, Arnal está a punto de lanzar su nuevo disco y echarse a la carretera durante el 2026. De momento, ha lanzado ‘AMA‘ y ‘PELLIZCO‘, dos temas que casan perfectamente con la elegante electrónica que podemos encontrar en sus shows.

Sanguijuelas del Guadiana

‘Revolá’ ha sido uno de los discos revelación del año. Con su mezcla de rock nacional, rumba y electrónica, el trío extremeño se ha postulado como uno de los grupos más prometedores de la escena. Canciones tan vivas como ‘100 AMAPOLAS‘ o la que da nombre al disco sin ninguna duda sonarán en SanSan, a la vez que se podrá ver la pinta que tiene el futuro de la música española.

Califato 3/4

El grupo andalusí surgió en 2019 como una suerte de fusión de la música tradicional andaluza con géneros como el techno, el hip hop o el punk, sirviendo de inspiración a la vez para una ola de artista inquietos. Entre estos, C. Tangana con su ‘Demasiadas Mujeres‘. Siete años después, Califato 3/4 siguen siendo un torbellino en el escenario, mezclando folclore, política y maquineo.

Love of Lesbian

Los de Santi Balmes son habituales de los festivales nacionales y siempre acaban formando parte de la lista de los artistas que no hay que perderse. Himnos como ‘Allí donde solíamos gritar’ o ‘Club de fans de John Boy’ son una parte ineludible del indie español. Sus conciertos, un derroche de experiencia. El año pasado lanzaron ‘Ejército de Salvación‘ y demostraron que todavía tienen mucho por delante.