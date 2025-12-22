La Oreja de Van Gogh estrenará nuevo single en Nochevieja

La Oreja de Van Gogh desvelará nueva música en la Nochevieja de La 1, justo antes de las Campanadas. Esta será la primera canción del grupo vasco desde la salida de Leire Martínez y el regreso de Amaia Montero.

Después del anuncio de Chenoa y Estopa como presentadores de las Campanadas de RTVE, hoy la directora de Comunicación y Participación de la cadena, María Eizaguirre, ha revelado que La Oreja de Van Gogh presentará una nueva canción en el programa previo a las uvas de fin de año.

- Publicidad -

La banda también ha publicado un comunicado en redes sociales tras el anuncio: «Ha sido un año muy desafiante para nosotros, pero lo terminamos abrazados, muy juntos, y también, como pronto veréis, con nueva música bajo el brazo».

En esta previa a las Campanadas también participarán artistas como Nicki Nicole, Amaia, Ana Torroja y Lola Indigo. El especial musical de Nochevieja se titula ‘¡Feliz 2026!’ y estará presentado por Eva Soriano y Egoitz Txurruka.