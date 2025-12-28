Juventude: «Ulan Bator está muy sobrevalorada»

Juventude es el nuevo grupo que debes escuchar si te gusta seguir descubriendo la música kinki española a través de nuevas fusiones. Ángel y Nico forman este dúo de Sevilla que en 2025 ha publicado su disco de debut, homónimo, tras darse a conocer con varios singles a lo largo del año pasado. Entre ellos se encuentra ‘La Motillo’, una zarzuela psicodélica, pero el álbum encierra otras sorpresas como los teclados norteafricanos de ‘Los potrillos’, el garaje funk de ‘Dicen de ti’ o la locura total que es ‘Morir en primavera’. Detrás de la producción de ‘JUVENTUDE’ se encuentra Íñigo Bregel, productor y voz de Los Estanques, otro grupo conocido por recuperar la tradición de diferentes maneras.

Juventude es el protagonista de “Meister of the Week” de la jornada, y el tema que ha elegido han sido las capitales del mundo. Ángel y Nico comentan cuál es su capital favorita, cuál les ha sorprendido para bien o para mal y cuáles consideran sobrevaloradas o infravaloradas. En la conversación salen a colación Buenos Aires, Tiflis o Belgrado, pero también capitales más desconocidas como Antananarivo.

¿Por qué habéis elegido hablar sobre capitales?

Por la grasa que tienen, una grasa en la que queremos retozar.

¿Cuál es vuestra capital favorita y por qué?

Sin duda es Jerusalén Oriental.

¿Qué capital os ha sorprendido más, para mal?

A ver, Stalingrado es preciosa, nuestra favorita. Hay muchas más, todas las iglesias al final tienen un paso muy bonito, es difícil elegir. La capital que más nos ha defraudado, quizás, es Moscú.

¿En qué capital habéis dado vuestro mejor show y en cuál el peor?

Creo que coincide. Hemos tocado en la capital de Catalunya, genial, en la de Andalucía, superb, y en la de Portugal, preciosa. Somos jóvenes, nos quedan muchas capitales. Pero el mejor show fue en Madrid, en el 25 cumpleaños de la Ochoymedio. También fue nuestro peor concierto, porque íbamos con una tajada de melón que bim bam bom.

Si Juventude fuera una capital, ¿cuál sería? ¿Y cada miembro por separado?

Pues vamos a empezar uno por uno. El Chapo (Charlie, guitarrista) sería de Costa Rica, y no exclusivamente por la coincidencia de letra o de gustos. El Juanillo (batería) sería Tallín o Vilnius, porque el cabrón es muy rubio. El Angelillo (guitarra y teclados), como es un querubín, debería de ir al reino de los cielos, pero poniendo los pies en la tierra, quizás le cuadre más El Cairo. Al Nico (bajo) le pega una ciudad sucia e híper estimulada, como Tiblisi.

¿A qué capital veis más exportable vuestra música y por qué?

A Buenos Aires, porque tenemos muchos lololós que en pocos años cantarán las hinchadas del Boca y del River.

¿Cambiaríais una capital, por una ciudad diferente? ¿Cuál sería y por qué?

Sí. Creemos que Ankara no tiene ningún sentido. Estamos hartos de que Estambul sea solo una canción cliché para omitir el pasado glorioso de Constantinopla (vaya palabra guapa, o no?).

¿De qué manera veis que influye crecer o vivir en una capital, emprender una carrera musical?

En España o Francia es simple el beneficio: tienes trenes para todos lados. Es el agujerito de la aceituna. La playa queda igual de lejos hacia el norte, sur, este y oeste. Eso, al final, con todos los chiringuitos que se montan las empresas musicales, cuenta y mucho.

¿Qué capital os morís por conocer pero todavía no habéis podido?

Antananarivo o Paramaribo, la que ustedes prefiráis.

¿Qué capital consideráis subestimada o, al contrario, sobrevalorada?

Ulan Bator está muy sobrevalorada. Todos sabemos que es la capital de Mongolia, no hace falta que la pongan más en los trivial pursuits, en qué siglo estamos, por Dios. Sin embargo, ¿quién sabe dónde está Georgetown?

¿Qué capital visitaríais con ‘La Motillo’ sin dudarlo, y cuál ni muertos?

‘La motillo’ tiene que ir a Belgrado, para que se entienda de una vez la letra y ese rollito polka y emir kusturica que tiene. Jamás visitaríamos Ottawa porque hace mucho frío y se te congelan las piernas cuando vas conduciendo.

¿Las capitales han solido coincidir con las mejores ciudades que habéis visitado?

Que va, las mejores ciudades son los pueblos.

Si os tuvierais que perder en una capital sin móvil, ¿cuál sería?

Taiwán, porque allí tiene que ser to fácil conseguir uno nuevo.