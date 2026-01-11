El improbable baile para el flujo de conciencia de Dry Cleaning

El primer Disco de la Semana de 2026 en JENESAISPOP es ‘Secret Love’ de Dry Cleaning, una reflexión sobre el mundo moderno que comenzamos a conocer el año pasado con pistas como ‘Hit My Head All Day‘. Otra de las composiciones más accesibles es el single que lanzaron en diciembre, ‘Let Me Grow and You’ll See the Fruit’, su tema más escuchado hoy por hoy y nuestra Canción del Día para este domingo.

La guitarra de Tom Dowse -a la izquierda, casi fuera de esta foto oficial- cuenta con un desarrollo melódico propio de grupos americanos como R.E.M. o Deerhunter, mientras que la vocalista Florence Shaw apuesta en este caso por un «spoken word» que recuerda a los Saint Etienne más reflexivos.

¿De qué nos habla ‘Let Me Grow and You’ll See the Fruit’? Se trata de una serie de reflexiones sobre lo que puede ser nuestro día a día, comenzando con una serie de sugerencias en imperativo: «ve a algún lugar, lee algo, da un paseo, escucha algo». Después, cambia de persona para mirar a sí misma y reflexionar: «Puedo hacer lo que sea, decir lo que sea / Un día entero para disfrutar / Sin límites, sin restricciones, sin interrupciones».

Como en otras partes del álbum, Dry Cleaning reflexionan aquí sobre lo que puede dar de sí un día sin móvil, viendo la televisión tanto rato como te apetezca: «nadie apareciendo con una videollamada, una encuesta, una fotopolla o un golpe». Después, el texto, más que de esa libertad, habla de una dolorosa soledad: «todo el mundo puede ser sexualmente atractivo, de verdad que quiero hacer amigos, anhelo unx amigx a quien contarle mis secretos (…) el mundo se está riendo de mí, soy un completo desastre».

El flujo de conciencia de ‘Let Me Grow and You’ll See the Fruit’, y sobre todo ese cierto ritmo que aporta el punteo de guitarra, han llevado al grupo a hacer un vídeo coreografiado. En concreto BULLYACHE está detrás de los movimientos del improbable bailarín, que no es otro que el músico experimental Bruce Lamont, quien toca el saxo en la canción.

