Bruno Mars añade segunda fecha en el Metropolitano

Bruno Mars ha anunciado una segunda fecha en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, el próximo 11 de julio de 2026. La primera fecha, el 10 de julio, coincidirá con el primer concierto del artista en España en 8 años, por lo que la demanda ha sido enorme. Las entradas para la nueva fecha han salido a la venta a las 13:15h, para aquellos usuarios registrados en la preventa.

Desde que Bruno Mars publicó en X que su disco estaba «listo», no ha parado. Primero fue el anuncio de su primer disco en solitario en 10 años, ‘The Romantic’, para su lanzamiento el 27 de febrero. Después llegó la noticia de su primera gira de estadios, que le llevará alrededor del mundo. Por último, el lanzamiento de la facilona ‘I Just Might’.

Ambas fechas, 10 y 11 de julio, contarán con la participación de Anderson .Paak en su faceta de DJ bajo el alias de Pee.Wee y de Victoria Monét como telonera, conocida por su trabajo con Ariana Grande y sus grandes discos en solitario.