rusowsky salta al top 1 de Discos en España

El álbum que acaba con el reinado de ‘LUX’ en España -de momento- es ‘Daisy’ de rusowsky. Tras 34 semanas de permanencia, el formidable debut del miembro de Rusia IDK salta del puesto 65 al puesto 1 con motivo de la puesta a la venta del vinilo este 9 de enero.

rusowsky alcanzó el top 6 en singles el pasado año con ‘Malibu’ y es doble platino con ese sencillo que aún sigue en el top 40. Ahora afianza su disco de oro con ‘Daisy’ en cuanto a álbumes. Quizá podríamos pedir que se promocionara de alguna manera un nuevo single, vídeo o remix de este álbum que fue el 3º mejor disco de 2025 para JENESAISPOP, como podéis comprobar en nuestro Anuario.

También destaca la subida del portorriqueño Clarent con ‘No vuelve a suceder’ en su primera semana completa. Pasa del puesto 37 al puesto 4, mientras ‘Love’ continúa en el top 10 de singles.

Por lo demás, la lista de la semana destaca por el gran número de reentradas que encontramos una vez pasada la Navidad. Entre otros, vuelven Saiko con ‘Sakura‘ (76), Dellafuente con ‘Torii Yama‘ (82), Sanguijuelas del Guadiana con ‘Revolá’ (95) o Judeline con ‘Bodhiria‘ (99).

Las únicas entradas directas de esta semana son las del rapero madrileño Al Safir con ‘Príncipe’ (puesto 36) y la de Extrechinato y tú con ‘Poesía básica’ (puesto 42). Esto último fue un fugaz proyecto paralelo de Robe de Extremoduro con miembros de Fito y Fitipaldis y Platero y tú. Robe mantiene en listas hasta 6 álbumes más, a destacar ‘Yo, minoría absoluta’ de Extremoduro en el puesto 17.



