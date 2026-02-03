Louis Tomlinson, top 1 en España; entran Nacho Vegas, Metrika, Leïti…

Como en Reino Unido, Louis Tomlinson es número 1 de álbumes en España con su nuevo disco ‘How Did I Get Here?‘. El ex miembro de One Direction mantiene una base muy fiel de seguidores que le permite también ser número 1 en Holanda y Bélgica. En Italia y Alemania ha quedado en el número 2, y en Francia, en el número 5. En el Billboard 200, ha de conformarse con el puesto 16.

Louis Tomlinson presentará su nuevo disco en Barcelona y Madrid el próximo mes de abril.

Otra entrada destacada es la de Nacho Vegas, que llega al puesto 11 con ‘Vidas semipreciosas‘. Este estupendo nuevo disco es top 2 en la subtabla de vinilos, tan solo por detrás de Louis Tomlinson. Otros discos de Nacho Vegas llegaron al top 3 en España, como ‘La zona sucia’ o ‘Violética’, aunque es cierto que en tiempos previos al streaming, menos competitivos.

También os hemos hablado recientemente de Metrika, que aparece en el número 47 con ‘Jane Doe in the Dream House‘, un EP de tan sólo 5 canciones; o de Leïti, que se cuela en el número 99 con ‘Sene kor sene’.

La lista de entradas se completa con ‘Megadeth’ de Megadeth en el número 4, ‘Una mudanza’ de Hens en el puesto 76 e ‘Infinito’ de Yandel en el número 90.

Asimismo hay que destacar la subida de ‘¿Dónde es el after?’ de Rawayana: pasa del 24 al 18, un nuevo máximo, representando la subida más fuerte de estos días, y coincidiendo con el anuncio de su gira.

