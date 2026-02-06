Ya no vale decir que Hinds son malas en directo

En 2018, Cecilio G. le confesaba a Carlotta Cosials que había oído que Hinds eran «un poco malas en directo». En 2026, la carrera del rapero sigue siendo muy similar a lo que era por aquel entonces, pero son tantos los cambios por los que ha pasado la banda madrileña -solo queda la mitad de la plantilla original– que es normal preguntarse si son acaso el mismo grupo. Da igual, porque ahora tenemos la certeza de que Hinds nunca han sonado mejor.

El regreso de Cosials y Ana Perrote a La Riviera, de la mano de Inverfest, ha sido uno de esos conciertos que encantan por sus propios méritos. De los que empiezan modestos y te van sorprendiendo poco a poco hasta que terminan tocando el cielo. La ocasión lo merecía: «El fin de una era», se podía leer en las pantallas antes de que Hinds pisasen el escenario. Se trataba del concierto de despedida del que es su mejor disco, ‘Viva Hinds’, por lo que la emoción fue aumentando progresivamente durante el set. Llegó a su punto álgido con ‘Superstar’, una canción que compusieron en el momento «más bajo en el que ha estado la banda», «derrotadas».

´



- Publicidad -

Con lágrimas en los ojos, y justo después de unas entrañables palabras de Perrote a su inseparable compañera («Es difícil encontrar una amiga así») antes de tocar ‘Bamboo’, Cossials habló con total sinceridad: «Ningún álbum me ha hecho tan feliz como este. No hay punto de comparación. Un publicista diría que el futuro siempre trae cosas mejores, pero es que el presente está superguapo, y eso que empezamos el disco en lo peor». Por eso, ‘Superstar’ fue el momentazo emocional del concierto. No olvidemos que Hinds estuvo realmente a punto de disolverse completamente.

Fue gracias a «nuestros amigos y familias», en palabras de Perrote, que anoche pudimos disfrutar de auténticos temazos. ‘Boom Boom Back’ dejó claro que Hinds mantienen el sonido garajero, casi chatarrero, en sus guitarras. El mismo por el que empezaron a despuntar en el panorama madrileño, aunque encontrasen el verdadero éxito al otro lado del charco. Si antes los coros de temas como ‘Riding Solo’ resultaban caóticos, ahora son un puntazo. Para cuando sonó ‘Stranger’, lo único que echaba en falta es que sonase todo un poco más alto. Si mis oídos reventaban, tampoco era un problema. ‘The Bed, The Room, The Rain and You’ demostró a su vez que Hinds han evolucionado con creces desde los días en los que sus canciones se basaban en tres acordes furiosos y poco más. El toque dream pop, íntimo, de la actuación daba para perderse infinitamente.

- Publicidad -

No todo ha sido perfecto. Ha habido mini cagadas, como el «solo» de guitarra de Cossials en ‘The Club’. Claramente se equivoca, se ríe de sí misma y al público poco le importa. Normal. Es una pequeña pega de un set divertido a más no poder, y en el que sus dos frontwomen derrochan carisma. «Que Dios nos pille confesadas, seis pavas en el puto escenario», suelta Carlotta al invitar a dos chicas a tocar ‘San Diego’ con ellas. «Pero ten cuidado, no la cojas así», le dice Ana a uno de los seguratas del foso. Una de las frases de la noche vino de Cosials, justo antes de tocar ‘Spanish Bombs’, un clásico «antibélico»: «Si Joe Strummer estuviera aquí esta noche, diría ‘Palestina libre'».

Qué bonito cuando la energía se contagia. El público de La Riviera empezó tímido, pero para cuando llegó ‘En Forma’, esta parecía un clásico del pop español. Las cosas como son: Hinds lo interpretaron como si lo fuera. Además de subir como a 15 chicas al escenario («¡¿Dónde están nuestras capitanas!?»), la pasión con la que las 4 artistas -contando a María (batería) y Paula (bajista)- vivieron la despedida del concierto fue digno de repetir. Todo, mientras repetíamos el mantra de «mírame, no puedo más». ¿Quién no puede sentirse identificadx con eso?