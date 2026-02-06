Estrella Morente se atribuye el éxito de Rosalía haciendo trampas

Estrella Morente ha vuelto a dejar un titular sobre Rosalía, días después de afirmar que la catalana le había «faltado el respeto» por reducir su contribución a ‘La rumba del perdón’ a simples coros. Aunque en ‘La rumba del perdón’ Morente y Sílvia Pérez Cruz no solo hacen coros: sus voces se escuchan clara y nítidamente en el minuto final de la canción, incluso quedándose líneas por separado.

En aquella entrevista, Morente ya hacía más piruetas retóricas que en el Circo del Sol, asegurando que sus palabras no se reducían en absoluto a una «pataleta» -pues lo parecían y mucho- e insistiendo en que Rosalía le había «faltado el respeto» por dejar fuera de su disco la mayor parte de sus contribuciones. Morente decía que con el «arte no se juega», pero ella lo convertía en un asunto moral, pintando unas decisiones creativas como si fueran agravios personales. Todo esto después de que Rosalía se molestara en invitarla a su disco.

Después de sus declaraciones para Catalunya Ràdio, La Vanguardia cita otra afirmación de Estrella Morente -probablemente expresada con anterioridad- en la que asegura que «lo de Rosalía está muy bien, pero no es novedoso, yo ya lo viví hace años con mi padre». Estrella, hija de Enrique Morente, ya no se filtra y pasa directamente a atribuirse el éxito de Rosalía y su mérito artístico.

Morente afirma que «no quiero que suene a menosprecio, pero lo que está haciendo Rosalía es pura escuela morentiana». En primer lugar, es llamativo que ignore que «pero» es la palabra más delatora que hay. Sí, sus palabras suenan a menosprecio. Pero, además, se contradicen: primero dice que lo de Rosalía no es nuevo y, a continuación, lo compara con lo que hacía Enrique Morente, que mezcló géneros que ya existían previamente. Rosalía hace lo mismo en otro contexto.

Morente revolucionó el flamenco, eso nadie lo duda. Pero Rosalía también, y ella también ha creado escuela: solo hay que observar la cantidad de artistas que han surgido en los últimos años siguiendo sus pasos, como Judeline, CURRO o María José Llergo. El flamenco ya se hibridaba con mil cosas antes, pero Rosalía ha sabido traducirlo al siglo XXI tumbando todas las barreras, integrándolo en la electrónica, la música latina o la orquestal. Y aunque diez artistas hubieran mezclado exactamente estos géneros antes que Rosalía, no lo habrían hecho de la misma manera.

Las palabras de Morente recuerdan a las críticas que recibió Rosalía al inicio de su carrera. Estrella minusvalora su trabajo porque, según ella, «no es nuevo» y porque su padre supuestamente ya lo hizo antes. Bajo este punto de vista, Rosalía tendría que haber inventado la rueda para que su trabajo tuviera valor, como si el flamenco no fuera, de por sí, una tradición construida a partir de la mezcla y la reinterpretación constante de estilos. Por cierto, ¿Morente ha olvidado que Rosalía sacó un tema llamado ‘Omega‘ hace dos años?

Estrella apela además a la combinación de «rock con lo sacro» y al uso de «diferentes idiomas» en ‘Lux’ para argumentar que la obra de Rosalía debe su existencia a los experimentos de Enrique Morente. Parece que, para ella, la innovación en el flamenco parte sí o sí de su padre, como si no hubieran existido otros rupturistas del flamenco como Morente. Sin ir más lejos, Camarón, una influencia crucial en Rosalía.

Estrella, entonces, tendría que explicar exactamente qué entiende por música nueva o innovadora, si cualquier propuesta puede ser invalidada rastreando sus influencias hasta el origen que más le convenga. La realidad es que Rosalía opera en otra industria, con otros lenguajes, en otro contexto y para otro público, y que su impacto es absolutamente mainstream y global. Si no percibe lo pionera que es Rosalía -y tiene guasa, porque participa en su disco-, ella se lo pierde.