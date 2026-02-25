Flores en el estiércol: La Plazuela, Girl Group, Grace Ives…

Regresa Flores en el Estiércol, una selección de canciones que, como siempre, pretende dar foco a propuestas que pueden haber pasado desapercibidas y que, a menudo, se alejan de las tendencias imperantes en el pop y sus hypes. En esta ocasión con una edición que alterna algunos de los álbumes y EPs publicados en los estertores de 2025 que merece mucho la pena recuperar, junto a novedades de 2026 y avances de trabajos largos que verán la luz en las próximas semanas o meses.

Entre los lanzamientos destacados del pasado reciente que recuperamos, caben los largos de nombres tan conocidos y otrora celebrados como La Plazuela -alternando city pop con rumba, entre otros cócteles, en ‘Lugar Nº0 (D.L.Y)’-, Adam Green, Juliana Hatfield -la otrora estrella del indie rock se muestra perfectamente en forma en ‘Lightning Must Strike’-, McEnroe, Ariel Pink -quien, al margen de su polémico apoyo a Trump, prosigue con su sólida carrera-, Jesse Sykes & The Sweet Hereafter, Midlake, Bejo y Damien Jurad, quien, desatadísimo, lleva presentando novedades en forma de álbumes, EPs, singles o discos de rarezas con frecuencia casi semanal desde hace varios meses.

Los trabajos de Obongjayar -el nigeriano establecido en UK relanzó su álbum ‘Paradise’ a finales de año incluyendo cortes tan exuberantes como ‘Give Me More’-, Casapalma -‘JOTAS’, desde su título, revela la vocación tradicionalista de este dúo, si bien nos refrescan con una acertada pátina electrónica-, Say She She -una suerte de girl-group neoyorquino que alterna disco y funk con punk y pop oblicuo-, julia amor, Sabine McCalla -imperdible el álbum debut de esta artista de Nueva Orleans que abunda en la actualización de la música de raíces-, Insecure Men -alias de Saul Adamczewski al margen de su banda Fat White Family-, This Is Lorelei -el proyecto de rock tradicionalista de Nate Amos, mitad de Water From Your Eyes, continúa creciendo tras el celebrado ‘Box for Buddy, Box for Stars’- o The Cords -dúo femenino perfecto para fans del sonido C-86- bien valen una recuperación.

En nuestro país, Los Yolos, Ghouljaboy, Las Petunias, Tetas Frías, Vez Era -en su debut, este combo eminentemente shoegaze incluyen una brillante colaboración con Rufus T. Firefly-, Calequi y Las Panteras, Gorka Urbizu y Syd dePalma -en cuyo sugerente debut ‘paris’ se dan cita Niño de Elche, Florent de Los Planetas o Heather Cameron- publicaron discos muy reivindicables. Y, por cerrar con 2025, destacar nombres abocados a ser grandes en el futuro como Tom A. Smith -joven británico que cuenta con el beneplácito de nada menos que Elton John, si bien su rock descarado se alinea más con el de Miles Kane-, Ecca Vandal -atención con esta joven australiana y su reivindicación del rock noventero, aportando un punto de fantasía y color- y Surely Shirley, un dúo de gemelas cuyos orígenes no hacen sospechar su querencia por sonidos cercanos a Belle & Sebastian.

Llegando ya a este nuevo año, nos hemos topado con novedades muy destacables como el regreso discográfico de los granadinos 091 -‘Espejismo nº9’ consolida su celebrado comeback de 2029-, Ángel Stanich -el maño lanza el que quizá sea su disco más sólido y completo hasta la fecha-, The Soft Pink Truth, Pearl Charles -tras el gran ‘Magic Mirror’, ‘Desert Queen’ maravilla alternando música disco y folk estilo Laurel Canyon, Erik Urano, Jenny on Holiday -debut largo de una de las añoradas Let’s Eat Grandma-, Iseo & Dodosound, Nuevos Hobbies, Tyler Ballgame -imprescindible para fans del folk rock añejo-, los turcos Altin Gün y Alice Costelloe. Y en los próximos meses, The Notwist -el combo teutón se afianza en un perfil más heterogéneo y lanza su segundo disco en pocos meses en marzo-, Dënver -el ansiado regreso discográfico del dúo chileno pinta realmente bien con canciones como ‘A pedacitos’-, Voxtrot -vuelve el vibrante combo neoyorquino que deslumbrara con su debut de 2007-, Alex Cameron, Error 97, Lauren Auder, cootie catcher, Alavedra, Charlotte Cardin, Rita Ojanguren, Girl Scout, Hofe o UFOs -combo que suma miembros de Phoenix con el dúo de productores galo Braxe + Falcon- están llamados a darnos aún más alegrías.»