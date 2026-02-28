Radiohead manda a la mierda a ICE por usar ‘Let Down’

Después de que el documental de Melania Trump usase una composición de Jonny Greenwood sin permiso, ahora son Radiohead quienes han vivido una situación similar. ICE ha utilizado ‘Let Down’ en uno de sus últimos vídeos, uno en el que ilustraban «nuestro por qué». La banda británica ha sido certera en su respuesta: «Que os jodan».

El vídeo difundido por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, organismo que controla ICE, consiste en una serie de imágenes de personas que, supuestamente, habrían sido heridas de alguna manera por personas inmigrantes. «Este es nuestro por qué», se lee al final del vídeo. Entre medias, la parte más emocionante de ‘Let Down’.

- Publicidad -

El comunicado de Radiohead ha llegado unos días después de la subida del vídeo: «Pedimos que los aficionados que controlan la cuenta en redes de ICE tiren abajo el vídeo. No es divertido, esta canción significa mucho para nosotros y para mucha gente, y no os permitimos apropiaros de ella sin luchar antes», demandaron. «Además, que os jodan», concluyó el comunicado.

Radiohead no son los primeros en tener un encontronazo con ICE por el uso no permitido de su música en la propaganda. Ya le ocurrió a otras artistas como Taylor Swift, Sabrina Carpenter o SZA.