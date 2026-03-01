‘Los domingos’ triunfa en los Goya, pero ‘Sirat’ se lleva más

‘Sirat’ ha sido la película más premiada en la 40ª gala de los premios Goya, celebrada esta noche en el Edificio Fórum de Barcelona, con seis menciones. Sin embargo, ‘Los domingos’ ha sido realmente la cinta triunfante, llevándose las estatuillas de ‘Mejor película’, ‘Mejor dirección’, ‘Mejor actriz protagonista’, ‘Mejor actriz de reparto’ y ‘Mejor guion original’.

La cinta de Alauda Ruiz de Azúa partía con el mayor número de nominaciones, con 13 frente a las 11 de Óliver Laxe. El envolvente tecno de Kangding Ray ha ganado el Goya a ‘Mejor música original’, mientras que Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas se han convertido en el primer equipo de sonido íntegramente femenino en llevarse un Goya. Partían como favoritas, al ser también las primeras nominadas al Óscar.

Uno de los momentazos de la gala presentada por Rigoberta Bandini y Luis Tosar, que no hubo demasiados, vino de la mano de Alba Flores, ganadora del Goya a ‘Mejor canción original’ por ‘Flores para Antonio’. Comparó escribir el tema con «parir una canción» e hizo que toda la sala cantase el himno de ‘No dudaría’ en honor a su padre, Antonio Flores.

Macarena Gómez mencionó en su paso por la alfombra roja que «una gala de cine no es lugar para hablar de la guerra». Se habrá tirado de los pelos, ya que fue el tema más mencionado en la gala, por razones obvias. Fernando Méndez-Leite, presidente de la Academia de Cine, ha advertido de la «degradación» del mundo y del actual «desprecio» a los derechos humanos, mientras que Susan Sarandon, ganadora del Goya internacional, ya era noticia por alabar la «lucidez moral» de Pedro Sánchez y lo ha vuelto a hacer en su discurso.

En esta materia, ha destacado el de la argentina Dolores Fonzi, directora de ‘Belén’, anunciando que viene «del futuro» y que «la ultraderecha viene a destruirlo todo». Por otro lado, Gonzalo Suárez, Goya de honor, ha regalado un elocuente discurso sobre el «personaje que juega al golf con nuestro mundo». La naturalidad de Antonio Fernández Gavarre, actor revelación de la noche, ha puesto el punto refrescante: «¡Vivan los Fernández!», gritó al recoger su premio.

Palmarés de los Goya 2026

Goya de Honor: Gonzalo Suárez

Mejor Diseño de Vestuario: Helena Sanchís, por ‘La cena’

Mejores Efectos Especiales: Paula Garifa Rubia y Ana Rubio, por ‘Los tigres’

Mejor Canción Original: ‘Flores para Antonio’ de Alba Flores y Sílvia Pérez Cruz

Mejor Actriz Revelación: Miriam Garlo, por ‘Sorda’

Mejor Actor Revelación: Antonio ‘Toni’ Fernández Gavarre, por ‘Ciudad sin sueño’

Mejor Maquillaje y Peluquería: Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver y Nacho Díaz, por ‘El cautivo’

Mejor Dirección de Fotografía: Mauro Herce, por ‘Sirat’

Mejor Dirección de Producción: Oriol Maymó, por Sirat

Mejor Sonido: Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, por ‘Sirat’

Mejor Dirección de Arte: Laia Aztecafon, por ‘Sirat’

Mejor Película de Animación: ‘Decorado’

Mejor Corto de Animación: ‘Gilbert’

Mejor Corto Documental: ‘El santo’

Mejor Corto de Ficción: ‘Ángulo muerto’

Mejor Dirección Novel: Eva Libertad, por ‘Sorda’

Mejor Música Original: Kangding Ray, por ‘Sirat’

Mejor Montaje: Cristóbal Fernández, por ‘Sirat’

Mejor Documental: ‘Tardes de soledad’

Mejor Película Iberoamericana: ‘Belén’

Mejor Película Europea: ‘Valor sentimental’ (‘Sentimental Value’)

Mejor Guion Adaptado: ‘La cena’

Mejor Guion Original: Alauda Ruiz de Azúa, por ‘Los domingos’

Mejor Actor de Reparto: Álvaro Cervantes, por ‘Sorda’

Mejor Actriz de Reparto: Nagore Aranburu, por ‘Los domingos’

Mejor Actor: José Ramón Soroiz, por ‘Maspalomas’

Mejor Actriz: Patricia López Arnaiz, por ‘Los domingos’

Mejor Dirección: Alauda Ruiz de Azúa, por ‘Los domingos’

Mejor Película: ‘Los domingos’