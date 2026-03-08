Curro no necesita featurings para brillar

Si preguntas a Curro de qué quiere hablar, el joven artista transmite su entusiasmo recurriendo a Cádiz y al flamenco. Sobre todo porque no se considera parte del movimiento, aunque sepa dar un par de lecciones sobre el mismo, recordando que este género se cuece en la calle, no en los tablaos; o que «hacer todo por rumbas o fandangos», no te convierten en flamenco.

‘Dios dirá, Dios proveerá‘, publicado en una fecha tan rara para un debut en castellano como es un 28 de noviembre, no se concebía, por tanto, como un álbum de neo-flamenco. Hay palmas y guiños, y sobre todo cierto duende, pero tampoco es un disco de pop al uso. Ahora, acaba de completarse en plataformas, con bonus como ‘Ojos que no ven‘, el cual se entrega a un solo de saxo en su tramo final.

Lo que más se aproximaba a una canción de pop del disco era ‘A toro pasao’, presente en nuestra lista de Mejores Canciones de 2025. Pero también hay que destacar la rítmica ‘Que x bien no venga’ o las texturas jazz u orientales de ‘Lo dejé para mañana’, que contiene una bonita reflexión sobre salud mental: «quiero disfrutar, reírme conmigo / mandar a la mierda a los demás / y quedarme tranquilo si algo yo no lo he hecho mal / y no tengo testigos, entrar por fin en paz mental».

La calidad de nuestra Canción del Día hoy confirma que Curro no había necesitado los featurings de artistas afines o próximos, como Queralt Lahoz o un par de miembros de la familia Morente, que aparecen en su disco.

No voy a hacer un chiste sobre si se oye más a Estrella Morente en ‘Ningún mar’ o la concesión al inglés de la letra, porque no voy a salir bien parado de hacer leña del árbol caído. Solo diré que, digan lo que digan los streams, lo mejor de este álbum es Curro.

