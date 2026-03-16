Bilbao BBK Live anuncia programación electrónica y cambio de precio

Unos días después de haber confirmado a gente como Calvin Harris y Hemlocke Springs -esta última a todas luces una de las revelaciones de la temporada-, Bilbao BBK Live anuncia su sección electrónica dentro del mismo recinto y obviamente en las mismas fechas: del 9 al 11 de julio. Tanto Basoa como Lasai son espacios legendarios e imprescindibles dentro de Kobetamendi, cada uno en su estilo, y ahora es momento de conocer qué artistas nos acompañarán.

Como sabéis, Basoa es la rave en el bosque donde perderse y olvidarse de todo ayudado por la electrónica más sofisticada del planeta; y Lasai, ese lugar en el que los bpm’s desaceleran mientras tienes la oportunidad de observar la ciudad. Algunos de los nombres que estarán por allí son DJ Koze, 2manydjs (DJ set), Donato Dozzy, Erol Alkan, Meritxell de Soto y Somadamantina (live).

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En cuanto a Basoa, veremos a 2manydjs y Erol Alkan b2b Optimo (Espacio); a DJ Koze, la fusión de sonidos latinos con house de Paula Tape, la celebración queer de Dee Diggs y la recuperación de imaginarios 90’s actualizados por parte de Guim. Como plato especial de 20º aniversario de Bilbao BBK Live veremos a Donato Dozzy y DJ Nobu; también a Vlada, a Sedef Adasï y a Miravalles. Completan el cartel Bashkka, Badsista, Nicolas Lutz, y Mattias El Mansouri.

En cuanto a Lasai, tendremos al colectivo Minor AM con Suze Ijó, James Massiah, Livwutang, Joni DJ y Amelia Holt, en «sesiones que conectan club, bass y sonidos alternativos». Por otra parte, Meritxell de Soto firmará una curaduría centrada en «territorios más experimentales dentro de los tempos contenidos, reuniendo a Elena Barker, Genosidra, Somadamantina (live), Torus y a sí misma».

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Completan el cartel Ylia, Toni Bass, Alexis Le-Tan y el dúo catalán Iro Aka.

Os recordamos que podréis ver en Bilbao BBK Live a gente como Lily Allen, Robbie Williams, David Byrne, Dellafuente, CMAT, Belle & Sebastian, Belén Aguilera y un largo etcétera. Los bonos siguen a la venta en la web del festival a precio promocional hasta el martes 17 de marzo a las 11:00h, cuando habrá un cambio de precio.