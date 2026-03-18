Kehlani pone fecha a ‘Kehlani’ tras el éxito de ‘Folded’

Casi un año después de que conociéramos el single ‘Folded’, el nuevo disco de Kehlani verá la luz. La cantante que tanto ha mimado el R&B clásico acaba de anunciar finalmente que su nuevo disco, que será homónimo, saldrá a la venta el próximo 24 de abril.

El disco contendrá 17 canciones. Conocemos la portada, desconocemos el tracklist, pero sabemos que ‘Folded’, lanzado en junio de 2025, será la pista 4; y que ‘Out the Window’, que salió en noviembre, será la pista 10. Es de suponer que en breve tengamos el tercer sencillo, que quizá se ha contenido porque ‘Folded’ ha sido un enorme «sleeper».

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De manera inesperada, ‘Folded’ se acerca ya a los 500 millones de streams en Spotify, camino de superar su colaboración con Ty Dolla $ign o su tema para la banda sonora de ‘Escuadrón Suicida’. Continúa en el top 200 de listas globales tras meses de permanencia.

El anterior disco de Kehlani fue ‘Crash‘ en 2024 y también conocimos en aquel año la mixtape ‘While We Wait 2’, segunda parte de la publicada en 2019.



