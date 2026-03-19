Haz caso a Nicolas Jaar y escucha a Wesley Joseph

Si te gusta Jorja Smith no debes perderte a Wesley Jospeh, aunque probablemente por esa razón ya sepas quién es, ya que Jorja y Wesley formaron parte del mismo colectivo musical, OG Horse, cuando ambos residían en la ciudad industrial de Walsall, en el centro de Inglaterra. Después, Joseph se mudó a Londres para estudiar cine, pero siguió creando música: en 2020 lanzó su single debut, ‘Imaginary Friends’, y en 2021 publicó el EP ‘Ultramarine’, que incluía una colaboración con la mencionada Jorja Smith, ‘Patience’.

En 2023, Wesley apareció en el famoso programa COLORS para presentar su single ‘Hiatus’, pero ha tenido que llegar 2026 para que el mundo escuche su debut oficial. Armado con una amalgama de estilos que mezclan R&B, pop, electrónica e indie, Joseph publica ‘Forever Ends Someday’ el próximo 10 de abril.

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La batería de sencillos lanzados apunta a la influencia típica de Frank Ocean, pero en ‘If Time Could Talk’ se percibe una frescura propia en las composiciones de Wesley, quizá resultado de su sensibilidad electrónica, potenciada por nada menos que Nicolas Jaar, uno de los productores y compositores involucrados en el álbum. ‘Peace of Mind’, por su parte, vira hacia el trap, contando con el rapero Danny Brown como artista invitado.

Sin embargo, el mejor single de ‘Forever Ends Someday’ es el tercero, ‘Pluto Baby’, que elegimos como Canción del Día para hoy, jueves.

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‘Pluto Baby’ te hará levantar la ceja al descubrir que Wesley no está firmado en ninguna multinacional, sino en Secretly Canadian. Joseph, junto a Jaar, Tv’n y otros productores, entrega una canción con un tremendo “punch” que se vale de sintetizadores synth-pop, texturas digitales borrascosas, guitarras sumergidas, piano y una melodía clara como el día, llevando a Joseph a alcanzar su versión más pop. Por momentos suena como el primer y el último The Weeknd, simultáneamente. ‘Pluto Baby’ habla de una chica que viene y va como un “ovni” y que es inasible, tan distante como el planeta más lejano del sistema solar.









