Russian Red cuenta cuando Alex Turner le «entró»

Parece que Russian Red se ha estado guardando algunas de las historias más curiosas de su vida para la promoción de su nuevo disco, ‘Rojo relativo’, que acaba de presentar en directo en el Café Berlín de Madrid. Algunas de estas historias darían para rellenar una interesante autobiografía.

Esta semana, Lourdes Hernández ha contado que hace años estaba «obsesionada» con Alex Turner y que soñaba con él, y ha revelado que su mayor fantasía se hizo realidad en el momento más inoportuno, cuando el líder de Arctic Monkeys intentó ligar con ella en un bar de Los Ángeles allá por 2014 y ella ya no estaba soltera.

- Publicidad -

En el pódcast Café y birras, Hernández explica que solía montarse sus propias películas con Alex Turner, fantaseado con una relación. Cuenta que, justo cuando empezó a salir con su pareja y se mudó a Los Ángeles, allá por la época de ‘Agent Cooper‘, visitó un bar de la ciudad con unos amigos y coincidió con Turner, con quien mantuvo una interesante interacción.

Fue Turner quien, según Hernández, “entró” a la cantante esa noche, cuando ella se vio obligada a pasar delante de él porque los amigos con los que estaba se habían cambiado de sitio. Entonces, él le dijo la frase: «Ahora ya sabes lo que se siente cuando pierdes aquello que solías tener». Hernández cuenta que Turner le preguntó su nombre, se presentó él mismo como Alex y le dio “palique”, ante su completo desconcierto, mientras lidiaba con un torbellino de emociones.

- Publicidad -

Hernández, de manera surrealista, le confrontó nerviosamente por habérsele “aparecido en sueños”: «Te has convertido en el extraño definitivo y necesito acabar con esto», explicando que Turner fue “muy majo y muy amable” con ella pese a su extraño comportamiento.