Drama entre Charli xcx y Sky Ferreira por ‘Wuthering Heights’

Sky Ferreira y Charli xcx son amigas, colaboradoras y mutuas admiradoras. Ferreira ha aparecido recientemente en el disco ‘Wuthering Heights‘ de Charli xcx, en el tema ‘Eyes of the World’, uno de los poquísimos featurings que ha concedido Ferreira mientras su segundo disco se hace esperar ya 13 años. Pero parece que las aguas entre Sky y Charli no están tan calmas como la gente cree. Sky Ferreira ha insinuado en una serie de comentarios en Instagram que una parte del disco ‘Wuthering Heights’ está basada en música antigua que ella grabó hace años, sin haber sido debidamente acreditada.
Un fan de Instagram ha difundido recientemente una información, supuestamente proveniente de un «insider», según la cual ‘Chains of Love’ se basa en un tema antiguo que Ferreira grabó en 2018 titulado ‘Ancient Idols’, y ‘Altars’ en otro tema suyo de 2015.
Sky ha contestado esta publicación, asegurando: “Tu insider está equivocado, pero no del todo”. Según Ferreira, muchas otras maquetas suyas antiguas habrían sido usadas en ‘Wuthering Heights sin su permiso, y la artista señala que tiene “pruebas de todo, con fechas”, aunque indica que ha preferido no pronunciarse porque sabe “cómo funciona este mundo”.
El detonante de que Ferreira haya decidido comentar la situación es un post de Instagram en el que un fan bromeaba con desconocer la fuente de ingresos u oficio de Sky Ferreira, ya que la artista no publica disco desde 2013. Ferreira respondió que “ha estado dando conciertos durante años”, que «trabaja» y que cobra de que “tu artista favorito graba mis viejas canciones”.
En un mensaje más extenso, Ferreira ha desahogado su frustración por la burla que genera su carrera en redes sociales: “Estoy cansada de que me arrastren y me humillen sin razón. Esto me hizo revivir muchas cosas que me ha costado muchísimo superar. Nadie me «salvó» ni me ayudó. Mi vida estuvo destrozada durante más de 10 años y es una broma pública. No tiene ninguna gracia. Permite que la gente me falte al respeto y se aproveche de mí. No se me permitía hacer nada. Yo me ocupo de mis propios asuntos, así que no entiendo por qué todo está tan cargado. No quiero ser acosada. No quiero que las acciones de varias personas arruinen las cosas para mí y para mi álbum. Soy una persona honesta. A la gente no le importa la verdad. Todo se trata de la narrativa que encaje o sea más emocionante. Me alegra poder finalmente seguir adelante con mi vida”.
Como se puede extraer de este último mensaje, Ferreira efectivamente se encuentra trabajando en su tan esperado y ya mítico segundo «álbum», retrasado durante años sin que nunca termine de llegar. Sí hemos escuchado nueva música en forma de single, como el reciente ‘Leash’.
Aunque Charli XCX no se ha pronunciado sobre la polémica por el momento, varios fans de la artista contradicen a Ferreira, asegurando que han escuchado las maquetas de ‘Wuthering Heights’ y que estas pertenecen en realidad al productor Justin Raisen, quien las habría entregado a Charli después de que Ferreira las descartara o las dejara incompletas debido al retraso de su disco.
"I wasn't going to say anything. I'm over being dragged & humiliated for no reason. It brought back a lot of things I have worked really hard to move past. No one…
THIS IS NOT TRUE, SKY
we've heard the demos, they literally were not your songs but justin raisen's songs, and that's before they were heavily altered/changed/worked on for wuthering heights
— charlie ☆ (@pardonmydelay99) April 4, 2026
"Someone sent me your X account. I toured for years. I work. I hate to break it to you, but your favorite artist records my old songs. l hope that answers your question. Хохохо"
