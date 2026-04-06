‘Reputation’, el caramelito acústico de Ravyn Lenae y Dominic Fike

Ravyn Lenae podría estar preparando su tercer álbum de estudio. La autora del magnífico ‘Bird’s Eye’ ha hecho un lanzamiento doble por Semana Santa, poco después de haber llegado a las mil millones de reproducciones en la exitosa ‘Love Me Not’. ‘Bobby’ es un disfrutable throwback al pop romántico de los 2000, pero ‘Reputation’ es el tema que se está llevando toda la atención, con razón. Es la Canción del Día.

La primera vez que Lenae mostró la canción al público fue durante su aftershow de Lollapalooza, en forma de versión acústica y minimalista. En su versión de estudio, ‘Reputation’ sigue esta misma línea, siendo la guitarra el principal elemento del tema, junto con algunos arreglos de teclas. Este empieza con Dominic Fike, que viene de conseguir un tremendo hit viral con ‘Babydoll’, jurando ser «leal como un perro».

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Lenae evita pasarse de empalagosa gracias al contraste entre la dulcísima melodía que recorre el tema y una letra que no pretende romantizar el amor incondicional. Mientras Fike jura lealtad, Lenae rompe la ilusión en el estribillo: «Te ves tan bien cuando mientes / No sé, quizás estoy en negación / No quiero cambiar tu reputación al pensar en ti», canta, todavía con alguna duda en mente.

En los siguientes versos, Fike deja claro que es otro personaje más, presentándose ante todo el mundo como «polígamo». Ahora sí, su «reputación» ya está por los suelos: «Supongo que soy la clase de chica que pierde el tiempo / Pero sé que te mantiene despierto por la noche / Ahora odias tu reputación cuando pienso en ti», concluye.