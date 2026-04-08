Warm Up Estrella de Levante 2026 en 10 nombres clave

Desde hace rato convertido en uno de los mayores eventos culturales de la Región de Murcia, el Warm Up Estrella de Levante volverá en menos de un mes a abrir sus puertas para su nueva edición en 2026, que tendrá lugar los días 1 y 2 de mayo en el recinto de La Fica.

El cartel cuenta con grandes nombres nacionales e internacionales como Fatboy Slim, Bloc Party o rusowsky, y la organización avisa de que quedan los últimos abonos a la venta. Las entradas de sábado (general) y sábado (menores de 8 a 17 años) están agotadas.

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Os recordamos que una visita a Murcia volverá a ofrecer también una nueva oportunidad de descubrir la arquitectura de la ciudad, sumergirse en su rica historia que abarca siglos de cultura y tradición, y disfrutar de su gastronomía única.

En este artículo repasamos los 10 nombres de la programación que no te puedes perder, de la electrónica de Fatboy Slim y Soulwax, hasta el indie de Ginebras.

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Fatboy Slim

Fatboy Slim, gran reclamo internacional de la edición, reinventó el big beat con su toque de humor y samples imposibles, convirtiendo sus frenéticas pistas de club en himnos globales. El directo del autor de ‘Right Here, Right Now’ promete desmadre y tralla de la buena.



The Kooks

The Kooks han demostrado con el tiempo que eran algo más que el típico grupo surgido a la sombra de uno más popular. Ahí está la atemporalidad de clásicos como ‘She Moves in Her Own Way’, su protagonismo actual en festivales y la pegada de temas recientes como ‘Never Know’.



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Soulwax

Soulwax son clave para entender la electrónica de baile de este siglo gracias a su delirante mezcla de rock, acid y techno, a sus trabajados visuales y a sus flipantes remixes. Los hermanos belgas prometen un directo imperdible difuminando límites entre el directo, el DJ set y el show audiovisual.



Guitarricadelafuente

«Guitarrica» sigue presentando el gran ‘Spanish Leather‘ por festivales de nuestro país, y Murcia será otra gran oportunidad para reencontrarse con su seductor directo, mientras esperamos ese nuevo tema, ‘Calypso’, que avanzó en Nueva York.



Bloc Party

Si estás leyendo esto, seguramente bailaste ‘Banquet’ hasta estamparte contra el suelo de una discoteca. Desde Londres, las guitarras tensas y ritmos nerviosos de Bloc Party redefinieron el post-punk para la era indie, marcando a toda una generación.



La La Love You

La La Love You acaban de actuar en recintos como el Sant Jordi Club, trayendo una divertida puesta en escena de corte sci-fi surrealista. Así que no, ‘El fin del mundo‘ -el gran hit indie de nuestra era- no es el único aliciente para no perderse su directo.



Lori Meyers

No caben en los dedos de las dos manos la cantidad de temazos que han aportado Lori Meyers a la historia del indie español. Desde ‘Emborracharme’ hasta la reciente ‘Hacerte volar’, sus letras, melodías y estribillos han marcado a generaciones.



Rusowsky

Rusowsky ha pasado de producir temas inclasificables en su cuarto a convertir ‘malIBU’ en una de las canciones del verano, llevando su debut ‘DAISY‘ al número 1 de álbumes en España. Es una de las estrellas que están definiendo el nuevo pop.



Ginebras

Se ha hecho esperar tres años, pero ya puede escucharse el tercer disco de Ginebras, ‘Donde nada es para tanto’, nuevamente lleno de ese power pop noventero que hacen tan bien. En Murcia estaremos para corear sus nuevos temas, como ‘Mi diario’, así como los viejos.



León Benavente

Damos fe de que las canciones de León Benavente, cargadas de crítica social y política, crecen el doble o el triple en directo, cobrando vida propia impulsadas por la seductora voz de Abraham Boba y la energía rock de su banda. Si no eras fan, te convertirás.

