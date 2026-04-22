De los beefs al mindfulness: Azealia Banks lanza su disco más inesperado

Por si no habías tenido suficiente con el disco de meditación de Alanis Morissette, ahora puedes escuchar el disco de meditación de Azealia Banks. Sí, has leído bien: la rapera más chronically online que conoces quiere ponerte a meditar.

‘Zenzealia’, como decimos, no es un disco de rap, ni siquiera de pop, sino una suite de meditación de una hora de duración que se compone de tracks ambientales sobre los cuales Azealia recita frases relajantes como “you are at ease, just relax”. Si lo hizo André 3000, ¿por qué no ella?

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El disco ha sido producido por el sueco Kornél Kovács, que firma ambientaciones bastante bonitas y detalladas en cortes como ‘Sacral’ o ‘Solar Plexus’, y resulta que Banks tiene una buena voz para el papel. Aunque, desde luego, ‘Zenzealia’ es lo último que esperábamos de esta artista que popularizó la frase «I’ma ruin you, cunt» y que aún ha de publicar su segundo álbum.

‘Zenzealia’ puede tener su razón de ser. Azealia Banks puede estar intentando ampliar su marca personal, introducirse en el mercado del “wellness”, muy lucrativo gracias a aplicaciones como Headspace o Calm, o simplemente reforzar sus streams, ya que los oyentes que consumen este tipo de contenido musical suelen dejarlos de fondo durante horas, incluso el disco al completo.

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El problema es si el mundo se fiará realmente de un disco de meditación de Azealia Banks, una persona conocida por sus múltiples polémicas y por dedicar insultos a toda la industria musical. ¿La buena noticia? Azealia ha dicho que ha acudido a clases de terapia de manejo de la ira. Quizá ‘Zenzealia’ hasta provenga de un interés genuino por la meditación.

