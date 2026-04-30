DEMM26 en Matadero anuncia cartel: Maria Arnal, Rita Payés, Alizzz…

El Día Europeo de la Música es uno de los grandes eventos musicales de Madrid que, desde hace más de 15 años, se celebra en el centro de cultura contemporánea de Matadero Madrid. Por sus escenarios han pasado numerosos artistas destacados de la escena indie, desde Hot Chip (DJ set) y Sofía Kourtesis el año pasado, hasta Erika de Casier o John Talabot o, en una faceta más familiar, Alondra Bentley.

En 2026, una nueva edición del DEMM volverá a celebrarse en Matadero, coincidiendo, como es habitual, con el día oficial de la música en todo el mundo, el 21 de junio. El festival se desarrollará a lo largo de tres jornadas -19, 20 y 21 de junio- combinando conciertos al aire libre, sesiones de DJ y actividades paralelas.

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La programación musical comenzará el viernes 19 de junio, con una primera jornada centrada en las propuestas de raíz y experimentación sonora de Ángeles Toledano, Rita Payés y Maria Arnal. La sesión de electrónica de Gazzi cerrará la noche.

El sábado 20 de junio estará marcado por sonidos más cercanos al pop alternativo y la electrónica incluyendo la presencia destacada de Depresión Sonora, pablopablo y Alizzz. La electrónica de Akazie (DJ) pondrá el broche de oro a la jornada.

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Además, el festival incorpora una programación especialmente pensada para todos los públicos. En la Nave Una, tanto el sábado 20 como el domingo 21 de junio en horario matinal (12.00 horas), se celebrarán conciertos de Le Parody y La Fantástica Banda enfocada a un público familiar.

Por su parte, Cineteca Madrid se suma a la programación del 16 al 21 de junio con un ciclo especial de proyecciones dedicado a la relación entre música y cine.